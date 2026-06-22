ETV Bharat / Videos

پاکستان ڈرونز کے ذریعے عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے: دفاعی ماہر - DEFENCE EXPERT ANIL GAUR ON DRONES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
دفاعی ایکسپرٹ، انیل گور کے ساتھ خصوصی گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 22, 2026 at 5:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: دفاعی ماہر کیپٹن انیل گور (ریٹائرڈ) نے کہا کہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (انٹرنیشنل بارڈر) پر ڈرون سرگرمیوں میں اضافہ قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ 

ان کے مطابق ڈرونز کے ذریعے منشیات، اسلحہ، گولہ بارود اور نقدی سرحد پار سے بھیجی جا رہی ہے، خاص طور پر پنجاب اور جموں و کشمیر میں۔  انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان اور آئی ایس آئی اس عمل میں ملوث ہیں۔ 

کیپٹن گور نے کہا کہ بھارت نے لیزر، ریڈار اور دیگر جدید انسدادِ ڈرون نظام تیار کیے ہیں۔ ان کے مطابق آپریشن سندور نے بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔

جموں: دفاعی ماہر کیپٹن انیل گور (ریٹائرڈ) نے کہا کہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (انٹرنیشنل بارڈر) پر ڈرون سرگرمیوں میں اضافہ قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ 

ان کے مطابق ڈرونز کے ذریعے منشیات، اسلحہ، گولہ بارود اور نقدی سرحد پار سے بھیجی جا رہی ہے، خاص طور پر پنجاب اور جموں و کشمیر میں۔  انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان اور آئی ایس آئی اس عمل میں ملوث ہیں۔ 

کیپٹن گور نے کہا کہ بھارت نے لیزر، ریڈار اور دیگر جدید انسدادِ ڈرون نظام تیار کیے ہیں۔ ان کے مطابق آپریشن سندور نے بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIL GAUR DEF EXPERT
INDIA SECURITY THREAT
PAKISTANI DRONES
پاکستان ڈرونز
DEFENCE EXPERT ANIL GAUR ON DRONES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

اسی موضوع پر

Kheer Bhawani Mela 2026: Thousands Visit Tulmulla Temple in Kashmirs Ganderbal Urdu News

گاندربل کے تلمولہ مندر میں ہزاروں عقیدت مند ہوئے جمع

June 22, 2026 at 2:55 PM IST
CM Omar Abdullah Visits Ganderbal Lavender Festival, Celebrates Kashmirs Floral Heritage Urdu News

گاندربل میں لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح

June 22, 2026 at 10:59 AM IST
جی ایم سی اننت ناگ میں مبینہ بے ضابطگی: تحقیقات مکمل ہونے تک ڈاکٹر رہے گا معطل

جی ایم سی اننت ناگ میں مبینہ بے ضابطگی: تحقیقات مکمل ہونے تک ڈاکٹر رہے گا معطل

June 20, 2026 at 8:17 PM IST
ایم ایل اے احسان پردیسی کے ساتھ خصوصی گفتگو

ایم ایل اے احسان پردیسی کے ساتھ خصوصی گفتگو

June 20, 2026 at 6:10 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.