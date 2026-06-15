اننت ناگ اسپورٹس اسٹیڈیم میں ڈے نائٹ فٹبال منعقد - DC ANANTNAG PLAYS FOOTBALL
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 15, 2026 at 2:16 PM IST
اننت ناگ : تین سال کے وقفے کے بعد اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں کھیل سرگرمیوں کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ اسٹیڈیم میں دن کے وقت کرکٹ میچ جبکہ شام کو "ڈے اینڈ نائٹ فٹبال میچ" منعقد ہوا۔
اننت ناگ اور بارہمولہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے فٹبال میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس سے کھلاڑی کافی محظوظ ہوئے۔ وہیں اسٹیڈیم میں شائقین کی خاصی تعداد موجود رہی جس نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔
ڈی سی اننت ڈاکٹر ناگ بلال محی الدین نے نہ صرف ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا اور تقریب میں شرکت کی بلکہ بطور کھلاڑی بھی اننت ناگ کی ٹیم کی نمائندگی کی اور گراؤنڈ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کھیل میں ان کی شرکت نے نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے کافی بلند کیے۔
اننت ناگ : تین سال کے وقفے کے بعد اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں کھیل سرگرمیوں کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ اسٹیڈیم میں دن کے وقت کرکٹ میچ جبکہ شام کو "ڈے اینڈ نائٹ فٹبال میچ" منعقد ہوا۔
اننت ناگ اور بارہمولہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے فٹبال میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس سے کھلاڑی کافی محظوظ ہوئے۔ وہیں اسٹیڈیم میں شائقین کی خاصی تعداد موجود رہی جس نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔
ڈی سی اننت ڈاکٹر ناگ بلال محی الدین نے نہ صرف ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا اور تقریب میں شرکت کی بلکہ بطور کھلاڑی بھی اننت ناگ کی ٹیم کی نمائندگی کی اور گراؤنڈ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کھیل میں ان کی شرکت نے نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے کافی بلند کیے۔