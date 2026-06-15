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اننت ناگ اسپورٹس اسٹیڈیم میں ڈے نائٹ فٹبال منعقد - DC ANANTNAG PLAYS FOOTBALL

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ڈی سی اننت ناگ، ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 15, 2026 at 2:16 PM IST

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اننت ناگ : تین سال کے وقفے کے بعد اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں کھیل سرگرمیوں کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ اسٹیڈیم میں دن کے وقت کرکٹ میچ جبکہ شام کو "ڈے اینڈ نائٹ فٹبال میچ" منعقد ہوا۔

اننت ناگ اور بارہمولہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے فٹبال میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس سے کھلاڑی کافی محظوظ ہوئے۔ وہیں  اسٹیڈیم میں شائقین کی خاصی تعداد موجود رہی جس نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔

ڈی سی اننت ڈاکٹر ناگ بلال محی الدین نے نہ صرف ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا اور تقریب میں شرکت کی بلکہ بطور کھلاڑی بھی اننت ناگ کی ٹیم کی نمائندگی کی اور گراؤنڈ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کھیل میں ان کی شرکت نے نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے کافی بلند کیے۔

اننت ناگ : تین سال کے وقفے کے بعد اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں کھیل سرگرمیوں کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ اسٹیڈیم میں دن کے وقت کرکٹ میچ جبکہ شام کو "ڈے اینڈ نائٹ فٹبال میچ" منعقد ہوا۔

اننت ناگ اور بارہمولہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے فٹبال میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس سے کھلاڑی کافی محظوظ ہوئے۔ وہیں  اسٹیڈیم میں شائقین کی خاصی تعداد موجود رہی جس نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔

ڈی سی اننت ڈاکٹر ناگ بلال محی الدین نے نہ صرف ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا اور تقریب میں شرکت کی بلکہ بطور کھلاڑی بھی اننت ناگ کی ٹیم کی نمائندگی کی اور گراؤنڈ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کھیل میں ان کی شرکت نے نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے کافی بلند کیے۔

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TAGGED:

SPORTS STADIUM ANANTNAG
DR BILAL MOHI UD DIN
DC ANANTNAG
DAY AND NIGHT SOCCER MATCH
DC ANANTNAG PLAYS FOOTBALL

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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