کیا لاک ڈاؤن نافذ کیا جا سکتا ہے؟ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کی وضاحت
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 25, 2026 at 8:35 PM IST
سرینگر : لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے سے متعلق سبھی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے کہا: "حکومت کی جانب سے فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے، اور ایسا کوئی بھی فیصلہ لیا گیا تو عوام کو ضرور مطلع کیا جائے گا۔"
صوبائی کمشنر نے لوگوں سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ :"اس طرح کی غلط معلومات غیر ضروری طور پر لوگوں میں خوف و ہراس کا باعث بن سکتی ہیں۔" انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کشمیر وادی میں فی الحال پٹرول اور ڈیزل یا ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہے اور انہوں نے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی سے بھی اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔
انشول گرگ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی پوری صورتحال پر اس ضمن میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی از خود نگرانی کر رہے ہیں جبکہ ریاستی انتظامیہ بھی پوری طرح سے الرٹ ہے ۔
