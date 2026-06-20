پلوامہ ضلع میں ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد - PULWAMA TENNIS BALL CRICKET CHAMP
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Published : June 20, 2026 at 4:08 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ)
مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران کھیلوں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ حکومت، متعلقہ محکموں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی مشترکہ کوششوں سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے بہتر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور جدید کاری کا عمل بھی جاری ہے، تاہم کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے مزید بہتر سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جا سکے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع مل سکے۔ ضلع پلوامہ کی ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ منعقد کی جا رہی ہے، جو ابھرتے ہوئے کرکٹرز کے لیے نئی امید اور ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مجموعی طور پر 26 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں مختلف زمروں کی 16 گرلز ٹیمیں اور 10 بوائز ٹیمیں شریک ہیں، جہاں نوجوان کھلاڑی اپنی کرکٹ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کھیلوں کی مہارتوں کو مزید نکھارنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔
مقابلوں میں شریک کھلاڑیوں نے منتظمین کی اس شاندار کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹس نوجوانوں کو مثبت سمت فراہم کرتے ہیں اور ان کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے کھیلوں کے مقابلوں کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جائے تاکہ ضلع کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ)
مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران کھیلوں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ حکومت، متعلقہ محکموں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی مشترکہ کوششوں سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے بہتر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور جدید کاری کا عمل بھی جاری ہے، تاہم کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے مزید بہتر سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جا سکے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع مل سکے۔ ضلع پلوامہ کی ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ منعقد کی جا رہی ہے، جو ابھرتے ہوئے کرکٹرز کے لیے نئی امید اور ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مجموعی طور پر 26 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں مختلف زمروں کی 16 گرلز ٹیمیں اور 10 بوائز ٹیمیں شریک ہیں، جہاں نوجوان کھلاڑی اپنی کرکٹ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کھیلوں کی مہارتوں کو مزید نکھارنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔
مقابلوں میں شریک کھلاڑیوں نے منتظمین کی اس شاندار کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹس نوجوانوں کو مثبت سمت فراہم کرتے ہیں اور ان کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے کھیلوں کے مقابلوں کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جائے تاکہ ضلع کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔