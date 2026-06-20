ETV Bharat / Videos

پلوامہ ضلع میں ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد - PULWAMA TENNIS BALL CRICKET CHAMP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
پلوامہ ضلع میں ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ)

مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران کھیلوں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ حکومت، متعلقہ محکموں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی مشترکہ کوششوں سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے بہتر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور جدید کاری کا عمل بھی جاری ہے، تاہم کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے مزید بہتر سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جا سکے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع مل سکے۔ ضلع پلوامہ کی ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ منعقد کی جا رہی ہے، جو ابھرتے ہوئے کرکٹرز کے لیے نئی امید اور ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مجموعی طور پر 26 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں مختلف زمروں کی 16 گرلز ٹیمیں اور 10 بوائز ٹیمیں شریک ہیں، جہاں نوجوان کھلاڑی اپنی کرکٹ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کھیلوں کی مہارتوں کو مزید نکھارنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ 
مقابلوں میں شریک کھلاڑیوں نے منتظمین کی اس شاندار کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹس نوجوانوں کو مثبت سمت فراہم کرتے ہیں اور ان کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے کھیلوں کے مقابلوں کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جائے تاکہ ضلع کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔

پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ)

مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران کھیلوں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ حکومت، متعلقہ محکموں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی مشترکہ کوششوں سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے بہتر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور جدید کاری کا عمل بھی جاری ہے، تاہم کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے مزید بہتر سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جا سکے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع مل سکے۔ ضلع پلوامہ کی ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ منعقد کی جا رہی ہے، جو ابھرتے ہوئے کرکٹرز کے لیے نئی امید اور ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مجموعی طور پر 26 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں مختلف زمروں کی 16 گرلز ٹیمیں اور 10 بوائز ٹیمیں شریک ہیں، جہاں نوجوان کھلاڑی اپنی کرکٹ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کھیلوں کی مہارتوں کو مزید نکھارنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ 
مقابلوں میں شریک کھلاڑیوں نے منتظمین کی اس شاندار کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹس نوجوانوں کو مثبت سمت فراہم کرتے ہیں اور ان کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے کھیلوں کے مقابلوں کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جائے تاکہ ضلع کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

TENNIS BALL CRICKET CHAMPIONSHIP
DISTRICT TENNIS BALL CRICKET CHAMPI
ضلع پلوامہ ٹینس بال کرکٹ چیمپئن شپ
PULWAMA TENNIS BALL CRICKET CHAMP
PULWAMA TENNIS BALL CRICKET CHAMP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

Urdu -one of the exclusive segments of ETV Bharat- caters to Urdu speaking people across the nation and beyond. The portal makes sure it uses the entire network to bring the best of the stories for its audience. Apart from the network stories shared by other state portals, Urdu has its own reporters and stringers in places where there is a sizeable Urdu population and they bring specials and exclusive stories for the Urdu audience....view details

اسی موضوع پر

MY COUNTRY MY IDENTITY PROGRAM MERA DESH MERI PEHCHAN PROGRAMME IN SOPORE JK Urdu News

کشمیر میں میرا دیش میری پہچان پروگرام کا کامیاب انعقاد

June 19, 2026 at 4:28 PM IST
ا

عمر عبداللہ نے کھیر بھوانی میلے کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کرنے کی تاکید کی

June 18, 2026 at 8:50 PM IST
ژالہ باری سے سیب کے باغات کو نقصان

ژالہ باری سے سیب کے باغات کو نقصان، کسانوں نے دہرایا کراپس انشورنس کا مطالبہ

June 18, 2026 at 4:15 PM IST
in gulmarg world highest green golf course in jammu and kashmir urdu news Urdu News

گلمرگ میں دنیا کا بلند ترین گرین گولف کورس برطانوی دور حکومت میں 1911 میں قائم کیا گیا تھا

June 18, 2026 at 10:49 AM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.