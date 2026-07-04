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خستہ حال مرگن ٹاپ - مڈوا سڑک سے لوگوں، سیاحوں کو مشکلات درپیش - مرگن تاپ مڈوا سڑک

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مرگن ٹاپ - مڈوا سڑک (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 4, 2026 at 3:37 PM IST

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اننت ناگ:  ضلع اننت ناگ میں مرگن ٹاپ سے مڈوا تک جانے والی سڑک انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں خستہ حالی کی شکار سڑکوں کی وجہ سے راہگیروں خاص کر ڈرائیوروں اور ٹورسٹ آپریٹروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

لوگوں نے بتایا کہ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے بے ہوئے ہیں جس کے باعث لوگوں کو نہ صرف عبور و مرور میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں بلکہ خستہ سڑک حادثات کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔

لوگوں نے حکام سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے وہیں متعلقہ محکمہ - پی ایم جی ایس وائی- نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سڑک کی مرمت کے حوالہ سے اڑھائی کروڑ روپے کا پلان منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کیا ہے اور منظوری کے ساتھ ہی سڑک مرمت شروع کی جائے گی۔

اننت ناگ:  ضلع اننت ناگ میں مرگن ٹاپ سے مڈوا تک جانے والی سڑک انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں خستہ حالی کی شکار سڑکوں کی وجہ سے راہگیروں خاص کر ڈرائیوروں اور ٹورسٹ آپریٹروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

لوگوں نے بتایا کہ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے بے ہوئے ہیں جس کے باعث لوگوں کو نہ صرف عبور و مرور میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں بلکہ خستہ سڑک حادثات کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔

لوگوں نے حکام سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے وہیں متعلقہ محکمہ - پی ایم جی ایس وائی- نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سڑک کی مرمت کے حوالہ سے اڑھائی کروڑ روپے کا پلان منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کیا ہے اور منظوری کے ساتھ ہی سڑک مرمت شروع کی جائے گی۔

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MARGAN TOP ROAD
DILAPIDATED MARGAN TOP MADWA ROAD
PMGSY
مرگن تاپ مڈوا سڑک
KASHMIR DILAPIDATED ROAD

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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