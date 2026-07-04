خستہ حال مرگن ٹاپ - مڈوا سڑک سے لوگوں، سیاحوں کو مشکلات درپیش - مرگن تاپ مڈوا سڑک
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 4, 2026 at 3:37 PM IST
اننت ناگ: ضلع اننت ناگ میں مرگن ٹاپ سے مڈوا تک جانے والی سڑک انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں خستہ حالی کی شکار سڑکوں کی وجہ سے راہگیروں خاص کر ڈرائیوروں اور ٹورسٹ آپریٹروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے بے ہوئے ہیں جس کے باعث لوگوں کو نہ صرف عبور و مرور میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں بلکہ خستہ سڑک حادثات کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔
لوگوں نے حکام سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے وہیں متعلقہ محکمہ - پی ایم جی ایس وائی- نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سڑک کی مرمت کے حوالہ سے اڑھائی کروڑ روپے کا پلان منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کیا ہے اور منظوری کے ساتھ ہی سڑک مرمت شروع کی جائے گی۔
اننت ناگ: ضلع اننت ناگ میں مرگن ٹاپ سے مڈوا تک جانے والی سڑک انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں خستہ حالی کی شکار سڑکوں کی وجہ سے راہگیروں خاص کر ڈرائیوروں اور ٹورسٹ آپریٹروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے بے ہوئے ہیں جس کے باعث لوگوں کو نہ صرف عبور و مرور میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں بلکہ خستہ سڑک حادثات کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔
لوگوں نے حکام سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے وہیں متعلقہ محکمہ - پی ایم جی ایس وائی- نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سڑک کی مرمت کے حوالہ سے اڑھائی کروڑ روپے کا پلان منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کیا ہے اور منظوری کے ساتھ ہی سڑک مرمت شروع کی جائے گی۔