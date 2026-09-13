پہلی دیویکا ہاف میراتھن: ادھم پور میں جوش کا سمندر
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Published : September 13, 2026 at 11:10 AM IST
ادھم پور، جموں وکشمیر (اشیش دت)
جموں و کشمیر کے تاریخی ضلع ادھم پور میں آج کھیلوں کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا جب یہاں پہلی بار 'دیویکا ہاف میراتھن' کا پہلا ایڈیشن انتہائی شاندار انداز، بے پناہ عوامی جوش و خروش اور حقیقی کھیلوں کے جذبے کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس تاریخی اور پروقار تقریب کا انعقاد بھارتی فوج کے تعاون سے کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد خطے میں صحت مند طرزِ زندگی، فٹنس اور مقامی برادری کے درمیان باہمی اتحاد کو فروغ دینا تھا۔ اس میراتھن نے نہ صرف نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کیا بلکہ پورے شہر کو ایک مثبت اور متحرک توانائی سے بھر دیا۔ اس میراتھن کو ہر عمر اور فٹنس لیول کے افراد کے لیے موزوں بنانے کے لیے تین مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں سب سے اہم اور چیلنجنگ 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن تھی، جب کہ فٹنس کے شوقین افراد کے لیے 10 کلومیٹر اور عام شہریوں خصوصاً بچوں اور بزرگوں کے لیے 5 کلومیٹر کی "رن فار فن" (Run for Fun) کیٹیگری شامل تھی۔ ان تینوں کیٹیگریز میں مجموعی طور پر تقریباً 1,000 سے زائد رنرز نے رجسٹریشن کروائی اور سڑکوں پر اتر کر اپنی فٹنس اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ دوڑ کے راستوں پر شرکاء کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
اس اہم تقریب کا باقاعدہ آغاز معزز مہمانوں کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر کیا گیا۔ میراتھن کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ادھم پور، منگا شیرپا، میجر جنرل سمت مہتا (وی ایس ایم، جی او سی 71 سب ایریا) اور چنانی حلقہ کے نو منتخب ایم ایل اے بلونت سنگھ منکوٹیا نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمانانِ گرامی نے بھارتی فوج اور ضلعی انتظامیہ کی اس مشترکہ کوشش کو سراہا اور کہا کہ ادھم پور کے عوام کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جو انہیں قومی سطح کے کھیلوں کے مقابلوں کے لیے تیار ہونے کی ترغیب دے گا۔ کھیلوں اور فٹنس کے فروغ کے ساتھ ساتھ اس ہاف میراتھن کا ایک اہم ترین مقصد مقدس دریائے دیویکا کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے تحفظ کا پیغام عام کرنا تھا۔ دریائے دیویکا، جسے مقامی ثقافت اور عقائد میں گنگا ندی کی بڑی بہن کا درجہ حاصل ہے، ادھم پور کی پہچان ہے۔ منتظمین نے اس بات پر زور دیا کہ میراتھن کا نام 'دیویکا' رکھنے کا مقصد شہریوں میں ماحولیاتی تحفظ اور اپنے آبی ذخائر کو صاف ستھرا رکھنے کے شعور کو بیدار کرنا ہے، جس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے۔
یہ تقریب جہاں ایک طرف فٹنس کا جشن تھی، وہیں دوسری طرف اس نے بھارتی فوج اور ادھم پور کے مقامی عوام کے درمیان موجود مضبوط اور دیرینہ تعلقات کو مزید گہرا کر دیا۔ فوج کی جانب سے لاجسٹک، سکیورٹی، طبی امداد اور واٹر پوائنٹس کا بہترین انتظام کیا گیا تھا جس کی وجہ سے شرکاء کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شہریوں اور فوجی جوانوں نے ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس دوڑ میں حصہ لیا، جو سرحدوں کی محافظ فوج اور عوام کے درمیان برادری اور باہمی تعاون کی ایک بہترین مثال بن کر سامنے آئی۔ میراتھن کے اختتام پر ایک پروقار الوداعی اور انعامات کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ تمام کیٹیگریز میں کامیابی سے دوڑ مکمل کرنے والے تمام شرکاء کو ان کی شاندار کارکردگی، ہمت اور عزم کے اعتراف میں خصوصی میڈلز (تمغے) اور اسناد پیش کی گئیں۔ پوزیشن حاصل کرنے والے رنرز کو خصوصی ٹرافیز سے نوازا گیا۔ دیویکا ہاف میراتھن کے اس پہلے ایڈیشن کی شاندار کامیابی نے ادھم پور کے کھیلوں کے کلچر میں ایک نیا سنگِ میل قائم کر دیا ہے اور اب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ میراتھن ہر سال ادھم پور کی ایک سالانہ روایت بن جائے گی۔
ادھم پور، جموں وکشمیر (اشیش دت)
جموں و کشمیر کے تاریخی ضلع ادھم پور میں آج کھیلوں کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا جب یہاں پہلی بار 'دیویکا ہاف میراتھن' کا پہلا ایڈیشن انتہائی شاندار انداز، بے پناہ عوامی جوش و خروش اور حقیقی کھیلوں کے جذبے کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس تاریخی اور پروقار تقریب کا انعقاد بھارتی فوج کے تعاون سے کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد خطے میں صحت مند طرزِ زندگی، فٹنس اور مقامی برادری کے درمیان باہمی اتحاد کو فروغ دینا تھا۔ اس میراتھن نے نہ صرف نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کیا بلکہ پورے شہر کو ایک مثبت اور متحرک توانائی سے بھر دیا۔ اس میراتھن کو ہر عمر اور فٹنس لیول کے افراد کے لیے موزوں بنانے کے لیے تین مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں سب سے اہم اور چیلنجنگ 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن تھی، جب کہ فٹنس کے شوقین افراد کے لیے 10 کلومیٹر اور عام شہریوں خصوصاً بچوں اور بزرگوں کے لیے 5 کلومیٹر کی "رن فار فن" (Run for Fun) کیٹیگری شامل تھی۔ ان تینوں کیٹیگریز میں مجموعی طور پر تقریباً 1,000 سے زائد رنرز نے رجسٹریشن کروائی اور سڑکوں پر اتر کر اپنی فٹنس اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ دوڑ کے راستوں پر شرکاء کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
اس اہم تقریب کا باقاعدہ آغاز معزز مہمانوں کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر کیا گیا۔ میراتھن کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ادھم پور، منگا شیرپا، میجر جنرل سمت مہتا (وی ایس ایم، جی او سی 71 سب ایریا) اور چنانی حلقہ کے نو منتخب ایم ایل اے بلونت سنگھ منکوٹیا نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمانانِ گرامی نے بھارتی فوج اور ضلعی انتظامیہ کی اس مشترکہ کوشش کو سراہا اور کہا کہ ادھم پور کے عوام کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جو انہیں قومی سطح کے کھیلوں کے مقابلوں کے لیے تیار ہونے کی ترغیب دے گا۔ کھیلوں اور فٹنس کے فروغ کے ساتھ ساتھ اس ہاف میراتھن کا ایک اہم ترین مقصد مقدس دریائے دیویکا کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے تحفظ کا پیغام عام کرنا تھا۔ دریائے دیویکا، جسے مقامی ثقافت اور عقائد میں گنگا ندی کی بڑی بہن کا درجہ حاصل ہے، ادھم پور کی پہچان ہے۔ منتظمین نے اس بات پر زور دیا کہ میراتھن کا نام 'دیویکا' رکھنے کا مقصد شہریوں میں ماحولیاتی تحفظ اور اپنے آبی ذخائر کو صاف ستھرا رکھنے کے شعور کو بیدار کرنا ہے، جس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے۔
یہ تقریب جہاں ایک طرف فٹنس کا جشن تھی، وہیں دوسری طرف اس نے بھارتی فوج اور ادھم پور کے مقامی عوام کے درمیان موجود مضبوط اور دیرینہ تعلقات کو مزید گہرا کر دیا۔ فوج کی جانب سے لاجسٹک، سکیورٹی، طبی امداد اور واٹر پوائنٹس کا بہترین انتظام کیا گیا تھا جس کی وجہ سے شرکاء کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شہریوں اور فوجی جوانوں نے ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس دوڑ میں حصہ لیا، جو سرحدوں کی محافظ فوج اور عوام کے درمیان برادری اور باہمی تعاون کی ایک بہترین مثال بن کر سامنے آئی۔ میراتھن کے اختتام پر ایک پروقار الوداعی اور انعامات کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ تمام کیٹیگریز میں کامیابی سے دوڑ مکمل کرنے والے تمام شرکاء کو ان کی شاندار کارکردگی، ہمت اور عزم کے اعتراف میں خصوصی میڈلز (تمغے) اور اسناد پیش کی گئیں۔ پوزیشن حاصل کرنے والے رنرز کو خصوصی ٹرافیز سے نوازا گیا۔ دیویکا ہاف میراتھن کے اس پہلے ایڈیشن کی شاندار کامیابی نے ادھم پور کے کھیلوں کے کلچر میں ایک نیا سنگِ میل قائم کر دیا ہے اور اب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ میراتھن ہر سال ادھم پور کی ایک سالانہ روایت بن جائے گی۔