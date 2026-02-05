ETV Bharat / Videos

کیا دو لاکھ کا ہوجائے گا سونا؟ مہنگا ہے تو کیا ہوا؟ سونا چاندی خریں گے! - GOLD AND SILVER PRICES IN INDIA

کیا دو لاکھ ہوجائے گا سونا؟ (Video ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 5, 2026 at 11:36 AM IST

حیدرآباد: ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس کے باوجود خریداروں کی طرف سے مانگ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کی بنیادی وجہ عوام کا یہ خیال ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں گرنے کے بجائے بڑھتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سونے اور چاندی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بازاروں میں جہاں سونے اور چاندی کے بڑے تاجر اپنی زیورات کی دکانوں پر گاہکوں کا رش دیکھ رہے ہیں، وہیں چھوٹے تاجر گاہکوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ 

ہندوستان میں سونے اور چاندی کی ہمیشہ مانگ رہی ہے۔ جب کہ سونے اور چاندی کا تعلق حیثیت سے ہے، وہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری بھی سمجھے جاتے ہیں۔ مزید برآں، ہندوستانی ثقافت میں خاص طور پر شادیوں کے دوران زیورات کی بہت زیادہ مانگ کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ شادیوں جیسی تقریبات کے لیے بڑی مقدار میں سونے اور چاندی کے زیورات خریدتے ہیں۔ تاہم، سونے اور چاندی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ سونے اور چاندی کی مستقبل کی قیمت کیا ہو گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس وقت سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ متوسط ​​طبقے کے خاندانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ مستقبل کے خدشات متوسط ​​طبقے کے خاندانوں کو زیادہ قیمتوں کے باوجود سونے اور چاندی کی خریداری پر مجبور کر رہے ہیں۔

ای ٹی وی (ETV) بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے، زیورات کے خریداروں سنگیتا شکلا اور اوشا نے کہا کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے نے ان پر کافی اثر ڈالا ہے۔ بنیادی طور پر ان کی قوت خرید میں کمی آئی ہے۔ جب کہ وہ اپنے بجٹ کے مطابق سونے اور چاندی کے زیورات خریدتے تھے، لیکن اب بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے وہ اس مقدار میں زیورات خریدنے سے قاصر ہیں۔ تاہم قیمتیں بڑھنے کے باوجود لوگ بڑی بڑی جیولری شاپس سے سونا اور چاندی خرید رہے ہیں۔ جب کہ چھوٹی جیولری شاپ کے مالکان گاہکوں کے منتظر ہیں۔ اس وقت شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے۔ اس کے باوجود چھوٹی جیولری شاپس کو گاہک نہیں مل رہے ہیں۔ تاہم اگر کچھ گاہک آرہے ہیں تو وہ صرف چھوٹی اشیاء ہی خرید رہے ہیں۔ 

دہرادون میں زیورات کی دکان کے مالکان، موہت، ابھیشیک اور مدھور نے ای ٹی وی (ETV) بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود لوگ اب بھی زیورات خرید رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سرمایہ کاری کے مقاصد کے لیے خالص سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری کرنا زیادہ منافع بخش محسوس کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر، بڑے زیورات کی دکانوں پر گاہکوں کا ہجوم ہے، جب کہ چھوٹے زیورات کی دکانوں پر صرف چند گاہک نظر آ رہے ہیں۔

ایڈیٹر کی پسند

