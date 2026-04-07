جی ایم سی جموں میں وسائل و عملہ کی کمی کے باوجود مریضوں کا بڑھتا رش - GMC JAMMU

جی ایم سی جموں میں وسائل و عملہ کی کمی کے باوجود مریضوں کا بڑھتا رش (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 7, 2026 at 7:00 PM IST

جموں: صوبہ جموں کے مختلف اضلاع میں چار نئے میڈیکل کالجز کے قیام کے باوجود گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں میں اب بھی مریضوں کا رش برقرار ہے۔ صوبہ کا واحد ٹیریشری کیئر  اسپتال ہونے کی وجہ سے یہاں ہر وقت مریضوں کا رش ہوتا ہے۔ 

سال 2014 میں حکومت نے ڈوڈہ، راجوری،کٹھوعہ اور ادھم پور اضلاع میں نئے میڈیکل کالجز کو منظوری دے دی۔ سال 2019کے بعد ہی یہ کالجز فعال ہوئے تاہم ان اسپتالوں میں سپر اسپیشلٹی سہولیات نہ ہونے کے سبب صوبہ جموں کے تقریباً سبھی اضلاع کے مریض اکثر و بیشتر جی ایم سی، جموں ہی ریفر کیے جاتے ہیں جس سے اس اسپتال کے عملہ پر رش کے ساتھ ساتھ توقعات پر پورا اترنے کا دباؤ بھی بنا رہتا ہے۔

جی ایم سی کے پرنسپل ڈاکٹر آشوتوش شرما نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران اسپتال میں بڑھتے رش، عملہ و سہولیات کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عملہ تندہی سے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہے۔

bihar migrant workers are being forced to return home due to the lpg crisis Urdu News

ایل پی جی کا بحران: بہار کے مہاجر مزدور گھر واپس آنے پر مجبور ، کچھ مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ کام بند ہونے کی وجہ سے

April 7, 2026 at 4:59 PM IST
گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک شہری کے لواحقین نے دہرایا لاش کی واپسی کا مطالبہ

گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک شہری کے لواحقین نے دہرایا لاش کی واپسی کا مطالبہ

April 7, 2026 at 4:49 PM IST
irgc destroyed US aircraft searching for missing crew member iranian media Urdu News

جنگ میں امریکہ کو ایک اور بڑا دھچکا! ایران کا دعویٰ: ہم نے امریکی C-130 طیارے کو مار گرایا

April 6, 2026 at 1:47 PM IST
سکینہ ایتو

جموں کشمیر اسمبلی میں این سی، پی ڈی پی کی لفظی جنگ؛ ملی ٹنٹ، پولیس کی مدد سے شہریوں کا قتل کرنے کا الزام

April 4, 2026 at 6:19 PM IST

