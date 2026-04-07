جی ایم سی جموں میں وسائل و عملہ کی کمی کے باوجود مریضوں کا بڑھتا رش - GMC JAMMU
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 7, 2026 at 7:00 PM IST
جموں: صوبہ جموں کے مختلف اضلاع میں چار نئے میڈیکل کالجز کے قیام کے باوجود گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں میں اب بھی مریضوں کا رش برقرار ہے۔ صوبہ کا واحد ٹیریشری کیئر اسپتال ہونے کی وجہ سے یہاں ہر وقت مریضوں کا رش ہوتا ہے۔
سال 2014 میں حکومت نے ڈوڈہ، راجوری،کٹھوعہ اور ادھم پور اضلاع میں نئے میڈیکل کالجز کو منظوری دے دی۔ سال 2019کے بعد ہی یہ کالجز فعال ہوئے تاہم ان اسپتالوں میں سپر اسپیشلٹی سہولیات نہ ہونے کے سبب صوبہ جموں کے تقریباً سبھی اضلاع کے مریض اکثر و بیشتر جی ایم سی، جموں ہی ریفر کیے جاتے ہیں جس سے اس اسپتال کے عملہ پر رش کے ساتھ ساتھ توقعات پر پورا اترنے کا دباؤ بھی بنا رہتا ہے۔
جی ایم سی کے پرنسپل ڈاکٹر آشوتوش شرما نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران اسپتال میں بڑھتے رش، عملہ و سہولیات کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عملہ تندہی سے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہے۔
