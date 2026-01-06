ETV Bharat / Videos

ادھم پور، گہری دھندھ کے سبب معمولات زندگی متاثر - UDHAMPUR FOG

ادھم پور، گہری دھندھ کے سبب معمولات زندگی متاثر (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 6, 2026 at 3:12 PM IST

1 Min Read
ادھم پور (آشیش دَت) : ادھم پور میں منگل کی صبح شدید دھند چھائی رہی  جس کے سبب روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی۔ صبح سویرے حد نگاہ بہت کم ہو گئی اور سڑکوں پر ٹریفک سست روی کا بھی شکار رہا۔

دھندھ کی وجہ سے گاڑیوں، موٹر سائیکلوں سمیت مسافر و مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیور دن میں بھی ہیڈ لائٹس استعمال کرنے پر مجبور رہے۔  وہیں سرینگر جموں قومی شاہراہ پر کئی مقامات پر گاڑیاں رُک گئیں یا آہستہ سے چلتی رہیں، جس سے مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔  

ادھر، ماہرین کے مطابق موسم سرما کی بدلتی صورتحال دھدن کی وجہ بڑی وجہ ہے اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہ سکتا ہے۔

TAGGED:

DENSE FOG IN UDHAMPUR
JAMMU KASHMIR FOG
کشمیر
دھند
UDHAMPUR FOG

