انہدامی کارروائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر انجام دی گئی: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 28, 2025 at 5:49 PM IST

سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے راج بھون پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ’’بلڈوزر کارروائی حکومت بدنام کرنے کی سازش۔‘‘

عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں انہدامی کارروائی پر راج بھون کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ راج بھون کے ماتحت افسران جان بوجھ کر اور منتخب حکومت کی منظوری کے بغیر ہی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔  

وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہدامی کارروائیاں منتخب حکومت کو بدنام اور ذلیل کرنے کے لیے انجام دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔  

عمر عبداللہ نے انہدامی کارروائی کو ’’مخصوص نوعیت‘‘ کی قرار دیتے ہوئے ایک مخصوص برادری کو نشانہ بنائے جانے کا بھی الزام عائد کیا۔

