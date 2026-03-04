ETV Bharat / Videos

پتنی ٹاپ، سناسر جیسے سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کا مطالبہ - PATNITOP NATHATOP TOURIST SPOTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
پتنی ٹاپ، سناسر جیسے سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کا مطالبہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 4, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رام بن (نواز رونیال):صوبہ جموں کے رام بن ضلع میں واقع معروف سیاحتی مقامات پتنی ٹاپ، نتھا ٹاپ اور سناسر پر گرچہ سیاح قدرتی حسن خاص کر برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں تاہم مقامی باشندوں کے مطابق یہ تعداد انتہائی کم ہے۔

ہوٹل مالکان سمیت شعبہ سیاحت سے وابستہ مقامی باشندوں نے حکومت خاص کر محکمہ سیاحت پر  ان سیاحتی مقامات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔

لوگوں کو ماننا ہے کہ اگر حکومتی سطح پر مختلف فیسٹیولز اور کلچرل پروگرامز یہاں بھی منعقد کیے جائیں تو ملک بھر سے حتی کہ بین الاقوامی سیاح بھی یہاں کا رخ کریں گے جس سے یہاں کی سیاحت و مجموعی معیشت کو فروغ ملے گا۔

رام بن (نواز رونیال):صوبہ جموں کے رام بن ضلع میں واقع معروف سیاحتی مقامات پتنی ٹاپ، نتھا ٹاپ اور سناسر پر گرچہ سیاح قدرتی حسن خاص کر برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں تاہم مقامی باشندوں کے مطابق یہ تعداد انتہائی کم ہے۔

ہوٹل مالکان سمیت شعبہ سیاحت سے وابستہ مقامی باشندوں نے حکومت خاص کر محکمہ سیاحت پر  ان سیاحتی مقامات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔

لوگوں کو ماننا ہے کہ اگر حکومتی سطح پر مختلف فیسٹیولز اور کلچرل پروگرامز یہاں بھی منعقد کیے جائیں تو ملک بھر سے حتی کہ بین الاقوامی سیاح بھی یہاں کا رخ کریں گے جس سے یہاں کی سیاحت و مجموعی معیشت کو فروغ ملے گا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNITOP
TOURIST SPOTS OF JAMMU
JAMMU KASHMIR TOURIST SPOTS
پتنی ٹاپ سناسر سیاحتی مقامات
PATNITOP NATHATOP TOURIST SPOTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

شوپیاں مارکیٹ

پابندیوں کے بعد شوپیان میں معمولاتِ زندگی بحال

March 3, 2026 at 4:28 PM IST
کشمیر میں  ٹیولپ ریسرچ سنٹر کا قیام، ٹیولپ بلب کی درآمد پر انحصار کم ہونے کی امید

کشمیر میں  ٹیولپ ریسرچ سنٹر کا قیام، ٹیولپ بلب کی درآمد پر انحصار کم ہونے کی امید

February 27, 2026 at 7:16 PM IST
مغل شاہراہ جمعہ سے ٹریفک کے لیے ہوگی بحال

مغل شاہراہ جمعہ سے ٹریفک کے لیے ہوگی بحال

February 26, 2026 at 3:45 PM IST
بانڈی پورہ کے مین مارکیٹ میں آتشزدگی، کئی دکانیں خاکستر

بانڈی پورہ کے مین مارکیٹ میں آتشزدگی، کئی دکانیں خاکستر

February 26, 2026 at 1:40 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.