ایران میں حکومت کی تبدیلی ہوچکی: ایران پر فتح کا اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ - DECLARATION OF VICTORY OVER IRAN

ایران پر فتح کا اعلان (PTI)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 3, 2026 at 3:15 PM IST

واشنگٹن، امریکہ: گزشتہ 34 دنوں سے ایران پر امریکہ اسرائیل مشترکہ حملے ہو رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی جنگ جیت چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے ساتھ جاری مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر بڑا حملہ کر دے گا۔

ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت اور بحریہ تباہ ہو چکی ہے۔ اس کی فوجی طاقت نمایاں طور پر کمزور ہو چکی ہے۔ اس فوجی آپریشن کا کلیدی مقصد پورا ہونے والا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور نئی قیادت پہلے کے مقابلے میں کم بنیاد پرست ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد آبنائے خود بخود کھل جائے گا، بہاؤ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور گیس کی قیمتیں تیزی سے کم ہو جائیں گی۔ اسٹاک کی قیمتیں بھی تیزی سے بحال ہوں گی۔ دریں اثنا، ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان کا خیال ہے کہ تہران تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ارادہ رکھتا ہے، بشرطیکہ اس کے دشمن اس بات کی ضمانت دیں کہ وہ دوبارہ بھڑکیں گے۔ 

