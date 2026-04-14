'زندہ یا مردہ، مجھے میرا بیٹا چاہیے'؛ رامبن سانحہ میں لاپتہ نوجوان کے ماں کی فریاد - RAMBAN INCIDENT

رامبن سانحہ میں لاپتہ نوجوان کے ماں کی فریاد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 14, 2026 at 4:40 PM IST

رامبن(محمد اشرف گنائی): ضلع رامبن کے مکرکوٹ علاقے میں پیش آئے دلخراش واقعے کے بعد نوجوان تنویر احمد چوپان کی تلاش آج منگل کو تیسرے روز بھی جاری ہے، تاہم تاحال کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔  پولیس، کیو آر ٹی ٹیمیں اور مقامی رضاکار دشوار گزار جغرافیہ کے باوجود ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ 

موقع پر سب سے دلخراش منظر نوجوان کی ماں کا ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں نڈھال، بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کرتی نظر آتی ہے۔ اہل خانہ شدید کرب اور بے یقینی کا شکار ہے، جبکہ مقامی لوگوں میں غم کے ساتھ غصہ بھی پایا جاتا ہے اور وہ جلد انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

رامبن(محمد اشرف گنائی): ضلع رامبن کے مکرکوٹ علاقے میں پیش آئے دلخراش واقعے کے بعد نوجوان تنویر احمد چوپان کی تلاش آج منگل کو تیسرے روز بھی جاری ہے، تاہم تاحال کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔  پولیس، کیو آر ٹی ٹیمیں اور مقامی رضاکار دشوار گزار جغرافیہ کے باوجود ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ 

موقع پر سب سے دلخراش منظر نوجوان کی ماں کا ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں نڈھال، بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کرتی نظر آتی ہے۔ اہل خانہ شدید کرب اور بے یقینی کا شکار ہے، جبکہ مقامی لوگوں میں غم کے ساتھ غصہ بھی پایا جاتا ہے اور وہ جلد انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

