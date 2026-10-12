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کشمیر: ٹرف وکٹ اور ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ میچز سے کھلاڑیوں میں نیا جوش

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ٹرف وکٹ اور ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ میچز سے کھلاڑیوں میں نیا جوش (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 12, 2026 at 4:35 PM IST

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اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپورٹس اسٹیڈیم، اننت ناگ میں پہلی بار ٹرف وکٹ کے ساتھ ساتھ ڈے اینڈ نائٹ مقابلوں سے مقامی کرکٹ میں بھی نیا جوش دیکھنے کو مل رہا ہے۔

اس سے قبل کھلاڑیوں کو ٹرف وکٹ پر کھیلنے کے مواقع کم ملتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اعلیٰ سطح کے مقابلوں اور سلیکشن ٹرائلز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 

اننت ناگ میں کرکٹ پریمیئر لیگ کا انعقاد بھی نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، بلکہ ضرورت بہتر سہولیات اور معیاری تربیت کی ہے۔

کھلاڑیوں کو امید ہے کہ ٹرف وکٹ پر مسلسل پریکٹس اور ایسے مقابلوں سے ان کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور وہ بڑے سطح کے ٹورنامنٹس میں بہتر کھیل پیش کر سکیں گے۔ 

اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپورٹس اسٹیڈیم، اننت ناگ میں پہلی بار ٹرف وکٹ کے ساتھ ساتھ ڈے اینڈ نائٹ مقابلوں سے مقامی کرکٹ میں بھی نیا جوش دیکھنے کو مل رہا ہے۔

اس سے قبل کھلاڑیوں کو ٹرف وکٹ پر کھیلنے کے مواقع کم ملتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اعلیٰ سطح کے مقابلوں اور سلیکشن ٹرائلز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 

اننت ناگ میں کرکٹ پریمیئر لیگ کا انعقاد بھی نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، بلکہ ضرورت بہتر سہولیات اور معیاری تربیت کی ہے۔

کھلاڑیوں کو امید ہے کہ ٹرف وکٹ پر مسلسل پریکٹس اور ایسے مقابلوں سے ان کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور وہ بڑے سطح کے ٹورنامنٹس میں بہتر کھیل پیش کر سکیں گے۔ 

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TAGGED:

DURF CRICKET
ANANTNAG CRICKET
DAY NIGHT CRICKET
کشمیر ٹرف وکٹ
KASHMIR TURF DAY NIGHT CRICKET

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