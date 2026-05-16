نشہ مکت ابھیان کے تحت بیروہ بڈگام میں سائکل ریس کا انعقاد - NASHA MUKT ABHIYAN
Published : May 16, 2026 at 6:25 PM IST
بڈگام(عارف بشیر وانی): نشہ مکت ابھیان کے تحت فوج کی 62 آر آر کی جانب سے بیروہ، بڈگام میں ایک سائیکلنگ مقابلے کا انعقاد کیا گی۔ ریس میں مقامی اسکولوں سے تعلق رکھنے والے 30 سے زائد سائیکلسٹوں نے شرکت کیا۔
سائیکلنگ مقابلے کا آغاز تحصیل دفتر بیروہ سے کیا گیا جہاں موجود فوج اور سیول افسران نے جھنڈی دکھا کر سائکلسٹوں کو روانہ کیا۔ مقابلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے سائکلسٹوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔
مقابلے میں شریک سائیکلسٹوں نے منتظمین کی ستائش کرتے ہوئے نوجوانوں سے منشیات سے دور رہنے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔
