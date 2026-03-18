سی آر پی ایف کے زیر اہتمام رام بن میں منشیات مخالف ریلی منعقد - RAMBAN ANTI DRUG RALLY
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 18, 2026 at 4:41 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): ضلع رامبن میں سی آر پی ایف کی 84 بٹالین نے جانب چندرکوٹ علاقے میں "نشہ مکت بھارت" ریلی کا انعقاد کیا ۔ ریلی میں سی آر پی ایف اہلکاروں اور افسران کے علاوہ مقامی اسکولی طلبہ کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔
ریلی کو "سے نو ٹو ڈرگس، یس تو لائف" (Say No To Drugs, Yes To Life) کے عنوان سے منعقد کیا جس میں منتظمین کے مطابق تقریباً دو سو طلبہ نے شرکت کی اور منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔
ریلی کے شریف افراد نے منشیات کے مضر اثرات سے متعلق درج بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے علاوہ وزیں نعرے بھی بلند کر رہے تھے۔ منتظین کے مطابق ریلی کا اصل مقصد "صحت مند معاشرے کی تعمیر جو منشیات سے پاک ہو" کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔
