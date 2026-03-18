سی آر پی ایف کے زیر اہتمام رام بن میں منشیات مخالف ریلی منعقد - RAMBAN ANTI DRUG RALLY

سی آر پی ایف کے زیر اہتمام رام بن میں منشیات مخالف ریلی منعقد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 18, 2026 at 4:41 PM IST

رامبن (نواز رونیال ):  ضلع رامبن میں سی آر پی ایف  کی 84 بٹالین نے جانب چندرکوٹ علاقے میں "نشہ مکت بھارت" ریلی کا انعقاد کیا ۔  ریلی میں سی آر پی ایف اہلکاروں اور افسران کے علاوہ مقامی اسکولی طلبہ کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔

ریلی کو "سے نو ٹو ڈرگس، یس تو لائف"  (Say No To Drugs, Yes To Life) کے عنوان سے منعقد کیا جس میں منتظمین کے مطابق تقریباً دو سو طلبہ نے شرکت کی اور منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔

ریلی کے شریف افراد نے منشیات کے مضر اثرات سے متعلق درج بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے علاوہ وزیں نعرے بھی بلند کر رہے تھے۔ منتظین کے مطابق ریلی کا اصل مقصد "صحت مند معاشرے کی تعمیر جو منشیات سے پاک ہو" کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

اسی موضوع پر

محکمہ زراعات کے سیڈلنگز کی کوالٹی پر کسانوں نے اٹھائے سوال

محکمہ زراعات کے سیڈلنگز کی کوالٹی پر کسانوں نے اٹھائے سوال

March 17, 2026 at 4:16 PM IST
پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت

پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت

March 17, 2026 at 2:20 PM IST
'زیر تعمیر دربگام -  ٹھوکرپورہ پل جلد  مکمل کیا جائے'

'زیر تعمیر دربگام -  ٹھوکرپورہ پل جلد  مکمل کیا جائے'

March 16, 2026 at 2:22 PM IST
lg Manoj Sinha gives eid gift to noks of terror victims hands over 50 appointment letters Urdu News

دہشت گردی کے متاثرین کے پچاس لواحقین کو سرکاری ملازمتوں کے تقرری نامے فراہم کیے گئے

March 15, 2026 at 4:10 PM IST

