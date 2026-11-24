شیش ناگ میں سڑک چوڑائی کیلیے بھاری مشینری کیوں؟ کمیونسٹ لیڈر تاریگامی کا سوال
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 24, 2026 at 8:37 PM IST
سرینگر: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع سے منتخب ایم ایل اے ایم وائی تاریگامی نے ماحولیاتی اور جنگلاتی منظوری، بھاری مشینری کے استعمال اور مجوزہ کھنہ بل - بالتل ہائی وے سے تعلق سے وضاحت طلب کی ہے۔
انہوں نے اس ضمن میں ایک کمیٹی تشکیل دیکر پورے منصوبے کا جائزہ لینے کی بھی اپیل کی ہے۔ کمیونسٹ لیڈر ایم وائی تاریگامی نے منگل کو سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران شیش ناگ، پہلگام میں امرناتھ یاترا کے راستے پر کھدائی کر رہے ایک ایکسکیویٹر مشین کے وائرل ویڈیو پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
تاریگامی نے گزشتہ سال کشتواڑ اور رواں سال کے نیپال سانحات کا حوالہ دیتے ہوئے ہمالیہ خطے میں کسی بھی تعمیراتی سرگرمی انجام دینے سے قبل ماہرین کی رائے لینے کا مشورہ دیا۔
سرینگر: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع سے منتخب ایم ایل اے ایم وائی تاریگامی نے ماحولیاتی اور جنگلاتی منظوری، بھاری مشینری کے استعمال اور مجوزہ کھنہ بل - بالتل ہائی وے سے تعلق سے وضاحت طلب کی ہے۔
انہوں نے اس ضمن میں ایک کمیٹی تشکیل دیکر پورے منصوبے کا جائزہ لینے کی بھی اپیل کی ہے۔ کمیونسٹ لیڈر ایم وائی تاریگامی نے منگل کو سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران شیش ناگ، پہلگام میں امرناتھ یاترا کے راستے پر کھدائی کر رہے ایک ایکسکیویٹر مشین کے وائرل ویڈیو پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
تاریگامی نے گزشتہ سال کشتواڑ اور رواں سال کے نیپال سانحات کا حوالہ دیتے ہوئے ہمالیہ خطے میں کسی بھی تعمیراتی سرگرمی انجام دینے سے قبل ماہرین کی رائے لینے کا مشورہ دیا۔