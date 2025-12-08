ETV Bharat / Videos

'مذہب کے نام پر داخلوں کے بجائے بے روزگاری پر تحریک چلائیں' - CPI M LEADER M Y TARIGAMI

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 8, 2025 at 8:44 PM IST

جموں: سی پی انڈیا (ایم) کے سینئر لیڈر اور جنوبی کشمیر کی کولگام اسمبلی نشست سے منتخب رکن ایم وائی تاریگامی نے جموں میں حالیہ دنوں قائم کی گئی سنگھرش سمیتی کو ’’مذہبی شناخت پر داخلوں‘‘ کے بجائے ’’تعمیر و ترقی‘‘ اور ’’بے روزگاری‘‘ جیسے مسائل پر بات کرنے کا مشورہ دیا۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو میں ایم ایل اے تاریگامی نے کہا: ’’ملک میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ مذہب کی بنیاد پر دینے کی کوئی بھی اسکیم نہیں ہے۔‘‘ انہوں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور سپریم کورٹ کے واضح قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں کا دفاع کرتے ہوئے سخت گیر ہندو تنظیموں کو اس کی مخالفت نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا۔

M Y TARIGAMI
VAISHNO DEWI MEDICAL COLLEGE MBBS
MBBS SEATS ROW
JAMMU SANGHARSH SAMITI
CPI M LEADER M Y TARIGAMI

ETV Bharat Urdu Team

