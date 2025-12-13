کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود سب ضلع اسپتال کی عمارت نامکمل - SDH KAKAPORA INCOMPLETE
Published : December 13, 2025 at 6:53 PM IST
پلوامہ : پلوامہ ضلع کے کاکاپورہ اور اس کے ملحقہ دیہات میں آباد ہزاروں افراد کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے حکومت نے 2018-19 میں سب ضلع اسپتال (SDH Kakapora) کا تعمیراتی کام شروع کیا تھا، تاہم برسوں کے انتظار اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ابھی تک اسپتال کو قابل استعمال نہیں بنایا گیا۔
لوگوں نے بتایا کہ 18.75 کروڑ کی تخمینہ لاگت سے تعمیر اس اسپتال کا بیشتر سیول کام مکمل ہو چکا ہے تاہم ابھی بھی میکینکل کام باقی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس سال صرف 30 لاکھ روپے واگزار کیے گئے جو اس پروجیکٹ پر خرچ کیے گئے۔
کاکاپورہ اور اس کے ملحقہ دیہات نے نے حکام سے سب ضلع اسپتال کا باقی ماندہ تعمیراتی کام فوری طور پر مکمل کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ اس پروجیکٹ پر خرچ ہونے والی کثیر رقم کا مقصد پورا ہو سکے۔
