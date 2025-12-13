ETV Bharat / Videos

کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود سب ضلع اسپتال کی عمارت نامکمل - SDH KAKAPORA INCOMPLETE

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 6:53 PM IST

پلوامہ : پلوامہ ضلع کے کاکاپورہ اور اس کے ملحقہ دیہات میں آباد ہزاروں افراد کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے حکومت نے 2018-19 میں سب ضلع اسپتال (SDH Kakapora) کا تعمیراتی کام شروع کیا تھا، تاہم برسوں کے انتظار اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ابھی تک اسپتال کو قابل استعمال نہیں بنایا گیا۔

لوگوں نے بتایا کہ 18.75 کروڑ کی تخمینہ لاگت سے تعمیر اس اسپتال کا بیشتر سیول کام مکمل ہو چکا ہے تاہم ابھی بھی میکینکل کام باقی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس سال صرف 30 لاکھ روپے واگزار کیے گئے جو اس پروجیکٹ پر خرچ کیے گئے۔

کاکاپورہ اور اس کے ملحقہ دیہات نے نے حکام سے سب ضلع اسپتال کا باقی ماندہ تعمیراتی کام فوری طور پر مکمل کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ اس پروجیکٹ پر خرچ ہونے والی کثیر رقم کا مقصد پورا ہو سکے۔

PULWAMA HOSPITAL INCOMPLETE
INCOMPLETE KASHMIR HOSPITAL
سب ضلع اسپتال کاکاپورہ
کشمیر اسپتال نامکمل
SDH KAKAPORA INCOMPLETE

ETV Bharat Urdu Team

