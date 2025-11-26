جموں کشمیر میں بھی منایا گیا ’یوم آئین‘ - CONSTITUTION DAY
Published : November 26, 2025 at 7:00 PM IST
سرینگر : جموں کشمیر بھر میں ’’ہمارا سمودھان ہمارا سوابھیمان‘‘ کے عنوان سے یوم آئین (Constitution Day) منایا گیا۔ اس روز کی نسبت سے یو ٹی بھر میں سرکاری سطح پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔
جموں میں منعقدہ یوم آئین کی نسبت سے مرکزی تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ جس کا اہتمام محکمہ ثقافت نے محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور کے اشتراک سے کیا تھا۔ یاد رہے کہ ’’آئین کو اپنانے کے 75 سال‘‘ مکمل ہونے کے سلسلے میں گزشتہ چند برسوں سے 26اکتوبر کو یوم آئین منایا جا رہا ہے۔
جموں صوبے سمیت وادی کشمیر میں بھی تقریبا ہر ضلع میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔
