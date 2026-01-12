ETV Bharat / Videos

سرینگر میں کانگریس کا بھاجپا کے خلاف احتجاج - CONGRESS PROTEST

سرینگر میں کانگریس کا بھاجپا کے خلاف احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 12, 2026 at 6:39 PM IST

1 Min Read
سرینگر : جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) نے یونین ٹیریٹری کے بیشتر اضلاع خاص کر گرمائی و سرمائی دارالحکومتوں میں احتجاج کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تفرقہ انگیز سیاسی ایجنڈا اپنانے کا سخت الزام عائد کیا۔

سرینگر میں احتجاج کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ نے احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف نعرے بازی کی۔

احتجاجی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بٹ نے کہا: ’’بی جے پی فرقہ وارانہ اور ذات پات کی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کانگریس کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہی ہے۔

KASHMIR CONGRESS PROTEST
CONG PROTEST JK
NIZAMUDDIN BHAT
جموں کشمیر کانگریس
CONGRESS PROTEST

ETV Bharat Urdu Team

