کانگریس لیڈر نے کیا مودی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ - TARIQ KARRA ON PM MODI

طارق قرہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 18, 2026 at 9:01 PM IST

جموں: کانگریس کے سینئر لیڈر اور جے کے پی سی سی صدر طارق حمید قرہ نے نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی بل پارلیمنٹ میں نامنظور ہونے پر حکومت سے اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینے کی مانگ کی ہے۔  قرہ کے مطابق بل کی ناکامی کے بعد ان اخلاقی طور پر مرکزی سرکار کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں  بچتا۔

قرہ نے ان باتوں کا اظہار جموں میں ریاستی درجہ کی بحالی کی مانگ کے حق میں منعقدہ ریلی کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔ قبل ازیں، ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے قرہ نے کہا کہ "حکومت خواتین ریزرویشن بل کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہی ہے کیونکہ یہ بل 2023 میں پہلے ہی پاس ہو چکا تھا اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے تھا۔"

انہوں نے کہا کہ اس بل کو حد بندی سے جوڑ کر حکومت اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی شمالی اور وسطی بھارت میں لوک سبھا نشستیں بڑھانا چاہتی تھی جہاں اسے فائدہ ہوتا ہے، جبکہ جنوبی ریاستوں کو کم نمائندگی دینا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا اور اسی وجہ سے بل مسترد ہو گیا۔

CONGRESS LEADER TARIQ KARRA
PM MODI
BILL FAILURE IN PARLIAMENT
نریندر مودی
TARIQ KARRA ON PM MODI

