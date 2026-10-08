گیانیش کمار کے خلاف کانگریس کا جنوبی کشمیر میں احتجاج
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2026 at 6:14 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں کانگریس نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔
کانگریس کارکنان نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کی مانگ کی۔ احتجاجی مارچ میں درجنوں کانگریس کارکنان نے شرکت کی، جنہوں نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم سمیت مختلف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر "ووٹ چوری، نہیں چلے گی" سمیت مختلف نعرے درج تھے۔
احتجاجیوں نے انتخابی عمل میں شفافیت اور جمہوری اقدار کے تحفظ کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کی بھی مانگ کی۔
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں کانگریس نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔
کانگریس کارکنان نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کی مانگ کی۔ احتجاجی مارچ میں درجنوں کانگریس کارکنان نے شرکت کی، جنہوں نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم سمیت مختلف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر "ووٹ چوری، نہیں چلے گی" سمیت مختلف نعرے درج تھے۔
احتجاجیوں نے انتخابی عمل میں شفافیت اور جمہوری اقدار کے تحفظ کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کی بھی مانگ کی۔