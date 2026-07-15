پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی بحران کی اطلاعات باعث تشویش: بی جے پی - پاکستانی زیر قبضہ کشمیر
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 15, 2026 at 8:53 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے جموں و کشمیر ریاستی دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی ترجمان منظور بٹ اور دانش بٹ نے پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان اطلاعات کو نہایت پریشان کن اور ناقابلِ قبول قرار دیا۔
بی جے پی لیڈران نے کہا کہ "پی او جے کے سے موصول ہونے والی معتبر اطلاعات کے مطابق اپنے بنیادی شہری، سیاسی اور معاشی حقوق کا مطالبہ کرنے والے شہریوں کے خلاف مسلسل جبر و تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔"
بی جے پی لیڈران نے دعویٰ کیا ہے کہ "احتجاجی مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر 150 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی یا من مانی طور پر حراست میں لیے گئے ہیں۔"
سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے جموں و کشمیر ریاستی دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی ترجمان منظور بٹ اور دانش بٹ نے پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان اطلاعات کو نہایت پریشان کن اور ناقابلِ قبول قرار دیا۔
بی جے پی لیڈران نے کہا کہ "پی او جے کے سے موصول ہونے والی معتبر اطلاعات کے مطابق اپنے بنیادی شہری، سیاسی اور معاشی حقوق کا مطالبہ کرنے والے شہریوں کے خلاف مسلسل جبر و تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔"
بی جے پی لیڈران نے دعویٰ کیا ہے کہ "احتجاجی مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر 150 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی یا من مانی طور پر حراست میں لیے گئے ہیں۔"