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پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی بحران کی اطلاعات باعث تشویش: بی جے پی - پاکستانی زیر قبضہ کشمیر

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پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی بحران کی اطلاعات باعث تشویش: بی جے پی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 15, 2026 at 8:53 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے جموں و کشمیر ریاستی دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی ترجمان منظور بٹ اور دانش بٹ نے پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان اطلاعات کو نہایت پریشان کن اور ناقابلِ قبول قرار دیا۔

بی جے پی لیڈران نے کہا کہ "پی او جے کے سے موصول ہونے والی معتبر اطلاعات کے مطابق اپنے بنیادی شہری، سیاسی اور معاشی حقوق کا مطالبہ کرنے والے شہریوں کے خلاف مسلسل جبر و تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔" 

بی جے پی لیڈران نے دعویٰ کیا ہے کہ "احتجاجی مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر 150 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی یا من مانی طور پر حراست میں لیے گئے ہیں۔"

سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے جموں و کشمیر ریاستی دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی ترجمان منظور بٹ اور دانش بٹ نے پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان اطلاعات کو نہایت پریشان کن اور ناقابلِ قبول قرار دیا۔

بی جے پی لیڈران نے کہا کہ "پی او جے کے سے موصول ہونے والی معتبر اطلاعات کے مطابق اپنے بنیادی شہری، سیاسی اور معاشی حقوق کا مطالبہ کرنے والے شہریوں کے خلاف مسلسل جبر و تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔" 

بی جے پی لیڈران نے دعویٰ کیا ہے کہ "احتجاجی مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر 150 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی یا من مانی طور پر حراست میں لیے گئے ہیں۔"

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR BJP
بھارتیہ جنتا پارٹی
POJK HUMANITARIAN CRISIS
پاکستانی زیر قبضہ کشمیر
BJP ON PAKISTAN CRISIS

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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