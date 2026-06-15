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ریاستی درجے کی بحالی کی مانگ کو لیکر احتجاجی پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH ON STATEHOOD

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عمرعبداللہ سرینگر میں میڈیا نمائندوں سے مخاطب (ویڈیو: جاوید ڈار، ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 15, 2026 at 7:36 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار): جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز کہا کہ انہوں نے حال ہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران جموں و کشمیر سے متعلق کئی اہم امور، بشمول ریاستی درجے (Statehood) کی بحالی پر بات چیت کی۔ 

ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا "کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں ترقیاتی، انتظامی اور سیاسی معاملات زیرِ بحث آئے جو جموں و کشمیر کے عوام سے متعلق ہیں۔" انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی درجے کی بحالی جموں و کشمیر کے عوام کی ایک اہم خواہش اور بنیادی مسئلہ ہے۔

نیشنل کانفرنس کی جانب سے پہلے سے شیڈول کیے گئے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا: "اب تک دہلی جاکر ریاستے درجے سے متعلق مرکز کو یاد دلانے کے مجوزہ پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔"

سرینگر (جاوید ڈار): جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز کہا کہ انہوں نے حال ہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران جموں و کشمیر سے متعلق کئی اہم امور، بشمول ریاستی درجے (Statehood) کی بحالی پر بات چیت کی۔ 

ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا "کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں ترقیاتی، انتظامی اور سیاسی معاملات زیرِ بحث آئے جو جموں و کشمیر کے عوام سے متعلق ہیں۔" انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی درجے کی بحالی جموں و کشمیر کے عوام کی ایک اہم خواہش اور بنیادی مسئلہ ہے۔

نیشنل کانفرنس کی جانب سے پہلے سے شیڈول کیے گئے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا: "اب تک دہلی جاکر ریاستے درجے سے متعلق مرکز کو یاد دلانے کے مجوزہ پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔"

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR
NC PROTEST
OMAR ABDULLAH
JK STATEHOOD
OMAR ABDULLAH ON STATEHOOD

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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