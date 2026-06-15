ریاستی درجے کی بحالی کی مانگ کو لیکر احتجاجی پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH ON STATEHOOD
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 15, 2026 at 7:36 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز کہا کہ انہوں نے حال ہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران جموں و کشمیر سے متعلق کئی اہم امور، بشمول ریاستی درجے (Statehood) کی بحالی پر بات چیت کی۔
ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا "کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں ترقیاتی، انتظامی اور سیاسی معاملات زیرِ بحث آئے جو جموں و کشمیر کے عوام سے متعلق ہیں۔" انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی درجے کی بحالی جموں و کشمیر کے عوام کی ایک اہم خواہش اور بنیادی مسئلہ ہے۔
نیشنل کانفرنس کی جانب سے پہلے سے شیڈول کیے گئے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا: "اب تک دہلی جاکر ریاستے درجے سے متعلق مرکز کو یاد دلانے کے مجوزہ پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔"
سرینگر (جاوید ڈار): جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز کہا کہ انہوں نے حال ہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران جموں و کشمیر سے متعلق کئی اہم امور، بشمول ریاستی درجے (Statehood) کی بحالی پر بات چیت کی۔
ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا "کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں ترقیاتی، انتظامی اور سیاسی معاملات زیرِ بحث آئے جو جموں و کشمیر کے عوام سے متعلق ہیں۔" انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی درجے کی بحالی جموں و کشمیر کے عوام کی ایک اہم خواہش اور بنیادی مسئلہ ہے۔
نیشنل کانفرنس کی جانب سے پہلے سے شیڈول کیے گئے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا: "اب تک دہلی جاکر ریاستے درجے سے متعلق مرکز کو یاد دلانے کے مجوزہ پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔"