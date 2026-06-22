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گاندربل میں لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح - LAVENDER GOES GLOBAL IN GANDERBALJK

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گاندربل میں لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 22, 2026 at 10:59 AM IST

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گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے)

وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ نے جمعرات کو محکمۂ زراعت کشمیر کی جانب سے ماڈل فلوری کلچر سنٹر نونر گاندربل میں منعقدہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کیا اور زرعی شعبے سے متعلق متعدد بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ چند مکمل شدہ منصوبوں کا افتتاح بھی انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت و دیہی ترقی جاوید احمد ڈار، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری دھیرج گپتا، ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور، ایس ایس پی گاندربل سدهانشو دهاما، محکمۂ زراعت کے اعلیٰ افسران، اسکاسٹ کشمیر کے سائنسدان اور بڑی تعداد میں کسان، زرعی کاروباری افراد اور طلبہ موجود تھے۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ لیونڈر کی کاشت نے جموں و کشمیر کے زرعی منظر نامے میں ایک نئی جہت پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فصل نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ کسانوں کی آمدنی میں بھی نمایاں اضافہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ لیونڈر کی تجارتی بنیادوں پر کاشت کو اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لیونڈر کی کاشت سے ضروری تیل کی تیاری، دیہی سیاحت کے فروغ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاندربل کے خوبصورت لیونڈر کے کھیت سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، بالخصوص سونہ مرگ جانے والے سیاح اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ماڈل فلوری ٹیچر سنٹر نونر میں 5.38 کروڑ رویے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے میڈینٹل اینڈ ایرومیٹک پلاٹس پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس منصوبے میں ایف پی او پارک، پروسیسنگ یونٹ، ڈسٹلیشن یونٹ، کوالٹی کنٹرول لیبارٹری، ای مارکیٹنگ سہولیات اور دیگر جدید ڈھانچے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف زرعی و مویشی پروری اسکیموں کے مستحقین میں منظوری نامے بھی تقسیم کیے۔ مستحقین کو ہائی ٹیک پولی ہاؤسز، ڈیری یونٹس، جدید زرعی مراکز اور ٹریکٹروں کی چابیاں فراہم کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زراعت کو ایک منافع بخش اور پائیدار شعبہ بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے تاکہ دیہی معیشت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔

گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے)

وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ نے جمعرات کو محکمۂ زراعت کشمیر کی جانب سے ماڈل فلوری کلچر سنٹر نونر گاندربل میں منعقدہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کیا اور زرعی شعبے سے متعلق متعدد بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ چند مکمل شدہ منصوبوں کا افتتاح بھی انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت و دیہی ترقی جاوید احمد ڈار، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری دھیرج گپتا، ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور، ایس ایس پی گاندربل سدهانشو دهاما، محکمۂ زراعت کے اعلیٰ افسران، اسکاسٹ کشمیر کے سائنسدان اور بڑی تعداد میں کسان، زرعی کاروباری افراد اور طلبہ موجود تھے۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ لیونڈر کی کاشت نے جموں و کشمیر کے زرعی منظر نامے میں ایک نئی جہت پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فصل نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ کسانوں کی آمدنی میں بھی نمایاں اضافہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ لیونڈر کی تجارتی بنیادوں پر کاشت کو اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لیونڈر کی کاشت سے ضروری تیل کی تیاری، دیہی سیاحت کے فروغ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاندربل کے خوبصورت لیونڈر کے کھیت سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، بالخصوص سونہ مرگ جانے والے سیاح اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ماڈل فلوری ٹیچر سنٹر نونر میں 5.38 کروڑ رویے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے میڈینٹل اینڈ ایرومیٹک پلاٹس پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس منصوبے میں ایف پی او پارک، پروسیسنگ یونٹ، ڈسٹلیشن یونٹ، کوالٹی کنٹرول لیبارٹری، ای مارکیٹنگ سہولیات اور دیگر جدید ڈھانچے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف زرعی و مویشی پروری اسکیموں کے مستحقین میں منظوری نامے بھی تقسیم کیے۔ مستحقین کو ہائی ٹیک پولی ہاؤسز، ڈیری یونٹس، جدید زرعی مراکز اور ٹریکٹروں کی چابیاں فراہم کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زراعت کو ایک منافع بخش اور پائیدار شعبہ بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے تاکہ دیہی معیشت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔

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GANDERBAL LAVENDER FESTIVAL
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CM OMAR ABDULLAH VISITS GANDERBAL
LAVENDER GOES GLOBAL IN GANDERBALJK

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ETV Bharat Urdu Team

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