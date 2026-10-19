گاندربل میں 70ویں نیشنل اسکول گیمز 2026 کا شاندار افتتاح
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Published : October 19, 2026 at 4:49 PM IST
گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے)
جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے ضلع گاندربل میں ایک پروقار اور تاریخی تقریب کے دوران 70ویں نیشنل اسکول گیمز 2026 کا باقاعدہ اور شاندار افتتاح کر دیا ہے۔ قومی سطح کے اس باوقار اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد محکمہ نوجوانان، خدمات اور کھیل (Department of Youth Services and Sports)، حکومتِ جموں و کشمیر کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان تقریب کے مقررہ مقام پر پہنچے، جہاں محکمے کے اعلیٰ حکام، انتظامیہ کے افسران اور کھیلوں کی شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کے آغاز میں معزز مہمانِ خصوصی وزیرِ اعلیٰ کو روایتی طور پر سلامی پیش کرتے ہوئے باقاعدہ 'گارڈ آف آنر' سے نوازا گیا، جس کے بعد انہوں نے شمع روشن کر کے اور فیتہ کاٹ کر ان کھیلوں کے باضابطہ آغاز کا اعلان کیا۔
اس قومی کھیل مقابلے کی افتتاحی تقریب اس وقت انتہائی دیدہ زیب اور جذباتی منظر پیش کرنے لگی جب ملک کی مختلف ریاستوں اور تمام وفاقی علاقوں (UTs) سے آئے ہوئے درجنوں اسکولوں کے طلبہ اور کھلاڑیوں نے اپنے اپنے خطوں کے پرچم تھامے ایک شاندار اور منظم مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ مارچ پاسٹ کے دوران اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا اور کھلاڑیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس موقع پر حاضرین اور معزز مہمانوں کے مجمع کو مسحور کرنے کے لیے نوجوان ایتھلیٹس کی جانب سے تائیکوانڈو اور ووشو (Wushu) جیسے مارشل آرٹس کا ایک انتہائی دلفریب اور پیشہ ورانہ خصوصی مظاہرہ (Demonstration) بھی پیش کیا گیا، جسے وزیرِ اعلیٰ سمیت تمام شرکاء نے بے حد سراہا۔
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے افتتاحی تقریب کے بعد اسپورٹس کونسل اور ملک بھر سے آئے ہوئے طلبہ کے بڑے اجتماع سے ایک متاثر کن خطاب بھی کیا۔ اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے نوجوانوں کی ہمہ جہت سماجی، ذہنی اور جسمانی ترقی کے لیے کھیلوں کی ناگزیر اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کے قومی سطح کے میگا ایونٹس نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے نوجوان ٹیلنٹ کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک بہترین اور عالمی معیار کا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جہاں سے کل کے اولمپینز اور قومی ہیروز جنم لیتے ہیں۔
رواں سال ان کھیلوں کا انعقاد ایک انتہائی معنی خیز اور قومی یکجہتی پر مبنی منفرد تھیم کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کے سلوگن "ون نیشن، ون اسپرٹ، ون ٹیم، اسٹرانگر ٹومارو" (ایک قوم، ایک جذبہ، ایک ٹیم، مضبوط مستقبل) نے تمام کھلاڑیوں میں حب الوطنی اور یکجہتی کی نئی روح پھونک دی ہے۔ وزیرِ اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ باہر سے آئے ہوئے تمام کھلاڑی نہ صرف یہاں سے کھیلوں کے میدان میں فتوحات سمیٹ کر جائیں گے، بلکہ وادیٔ کشمیر کی مہمان نوازی، محبت اور امن کا خوبصورت پیغام بھی اپنے ساتھ واپس لے کر لوٹیں گے۔
گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے)
جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے ضلع گاندربل میں ایک پروقار اور تاریخی تقریب کے دوران 70ویں نیشنل اسکول گیمز 2026 کا باقاعدہ اور شاندار افتتاح کر دیا ہے۔ قومی سطح کے اس باوقار اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد محکمہ نوجوانان، خدمات اور کھیل (Department of Youth Services and Sports)، حکومتِ جموں و کشمیر کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان تقریب کے مقررہ مقام پر پہنچے، جہاں محکمے کے اعلیٰ حکام، انتظامیہ کے افسران اور کھیلوں کی شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کے آغاز میں معزز مہمانِ خصوصی وزیرِ اعلیٰ کو روایتی طور پر سلامی پیش کرتے ہوئے باقاعدہ 'گارڈ آف آنر' سے نوازا گیا، جس کے بعد انہوں نے شمع روشن کر کے اور فیتہ کاٹ کر ان کھیلوں کے باضابطہ آغاز کا اعلان کیا۔
اس قومی کھیل مقابلے کی افتتاحی تقریب اس وقت انتہائی دیدہ زیب اور جذباتی منظر پیش کرنے لگی جب ملک کی مختلف ریاستوں اور تمام وفاقی علاقوں (UTs) سے آئے ہوئے درجنوں اسکولوں کے طلبہ اور کھلاڑیوں نے اپنے اپنے خطوں کے پرچم تھامے ایک شاندار اور منظم مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ مارچ پاسٹ کے دوران اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا اور کھلاڑیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس موقع پر حاضرین اور معزز مہمانوں کے مجمع کو مسحور کرنے کے لیے نوجوان ایتھلیٹس کی جانب سے تائیکوانڈو اور ووشو (Wushu) جیسے مارشل آرٹس کا ایک انتہائی دلفریب اور پیشہ ورانہ خصوصی مظاہرہ (Demonstration) بھی پیش کیا گیا، جسے وزیرِ اعلیٰ سمیت تمام شرکاء نے بے حد سراہا۔
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے افتتاحی تقریب کے بعد اسپورٹس کونسل اور ملک بھر سے آئے ہوئے طلبہ کے بڑے اجتماع سے ایک متاثر کن خطاب بھی کیا۔ اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے نوجوانوں کی ہمہ جہت سماجی، ذہنی اور جسمانی ترقی کے لیے کھیلوں کی ناگزیر اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کے قومی سطح کے میگا ایونٹس نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے نوجوان ٹیلنٹ کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک بہترین اور عالمی معیار کا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جہاں سے کل کے اولمپینز اور قومی ہیروز جنم لیتے ہیں۔
رواں سال ان کھیلوں کا انعقاد ایک انتہائی معنی خیز اور قومی یکجہتی پر مبنی منفرد تھیم کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کے سلوگن "ون نیشن، ون اسپرٹ، ون ٹیم، اسٹرانگر ٹومارو" (ایک قوم، ایک جذبہ، ایک ٹیم، مضبوط مستقبل) نے تمام کھلاڑیوں میں حب الوطنی اور یکجہتی کی نئی روح پھونک دی ہے۔ وزیرِ اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ باہر سے آئے ہوئے تمام کھلاڑی نہ صرف یہاں سے کھیلوں کے میدان میں فتوحات سمیٹ کر جائیں گے، بلکہ وادیٔ کشمیر کی مہمان نوازی، محبت اور امن کا خوبصورت پیغام بھی اپنے ساتھ واپس لے کر لوٹیں گے۔