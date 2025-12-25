سرینگر میں کرسمس کے موقع پر تقاریب منعقد - CHRISTMAS CELEBRATED IN KASHMIR
Published : December 25, 2025 at 7:07 PM IST
سرینگر : سرینگر میں ہولی فیملی کیتھولک چرچ میں کرسمس کے موقع مقامی عیسائیوں کے علاوہ کشمیر کی سیر پر آئے سیاحوں نے بھی تقاریب میں شرکت کر کے اپنے مذہب کے تئیں جوش و جذبے کا اظہار کیا۔
اس موقع پر روایتی رقص کے علاوہ خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر جموں و کشمیر کے عوام کے لیے دعا کی گئی۔ کرسمس تقریب میں شرکت کر رہے غیر مقامی سیاحوں نے برف کی عدم موجودگی کو ’خدا وند کی مرضی‘ قرار دیتے ہوئے آئندہ برسوں کے دوران وائٹ کرسمس (White Christmas) کی امید کا اظہار کیا۔
