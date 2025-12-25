ETV Bharat / Videos

سرینگر میں کرسمس کے موقع پر تقاریب منعقد - CHRISTMAS CELEBRATED IN KASHMIR

سرینگر میں کرسمس کے موقع پر تقاریب منعقد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 25, 2025 at 7:07 PM IST

سرینگر : سرینگر میں ہولی فیملی کیتھولک چرچ میں کرسمس کے موقع مقامی عیسائیوں کے علاوہ کشمیر کی سیر پر آئے سیاحوں نے بھی تقاریب میں شرکت کر کے اپنے مذہب کے تئیں جوش و جذبے کا اظہار کیا۔  

اس موقع پر روایتی رقص کے علاوہ خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر جموں و کشمیر کے عوام کے لیے دعا کی گئی۔ کرسمس تقریب میں شرکت کر رہے غیر مقامی سیاحوں نے برف کی عدم موجودگی کو ’خدا وند کی مرضی‘ قرار دیتے ہوئے آئندہ برسوں کے دوران وائٹ کرسمس (White Christmas) کی امید کا اظہار کیا۔

CHRISTMAS IN KASHMIR
SRINAGAR CHRISTMAS CELEBRATION
HOLY FAMILY CATHOLIC CHURCH
JAMMU KASHMIR
CHRISTMAS CELEBRATED IN KASHMIR

ایڈیٹر کی پسند

