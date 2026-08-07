جنوبی کشمیر میں چنار کے درجنوں درخت کاٹ دیے گئے، ذمہ دار کون؟ - CHINAR TREES ALLEGEDLY CUT
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 7:09 PM IST
پلوامہ: چنار کے درختوں کو قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کے باوجود جونبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لتر علاقے میں اس کی بے دریغ کٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر مقامی شہریوں سمیت سماجی و سیاسی کارکنان نے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
چنار کی کٹائی کے معاملے پر کسی بھی افسر نے کیمرے کے سامنے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
کشمیر میں شہری آبادی میں اضافہ، تیز رفتار تعمیرات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث چنار کے درختوں کو خطرات لاحق ہیں، جس کے پیش نظر حکومت جموں و کشمیر نے ان کی حفاظت کے لیے ڈیجیٹل پروٹیکشن انیشی ایٹو شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر چنار کے درخت کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے اور اس پر منفرد کیو آر کوڈ نصب کیا جا رہا ہے، جس میں درخت کی عمر، محل وقوع، صحت اور دیگر معلومات درج ہوں گی تاکہ ان کی سائنسی بنیادوں پر نگرانی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
پلوامہ: چنار کے درختوں کو قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کے باوجود جونبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لتر علاقے میں اس کی بے دریغ کٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر مقامی شہریوں سمیت سماجی و سیاسی کارکنان نے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
چنار کی کٹائی کے معاملے پر کسی بھی افسر نے کیمرے کے سامنے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
کشمیر میں شہری آبادی میں اضافہ، تیز رفتار تعمیرات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث چنار کے درختوں کو خطرات لاحق ہیں، جس کے پیش نظر حکومت جموں و کشمیر نے ان کی حفاظت کے لیے ڈیجیٹل پروٹیکشن انیشی ایٹو شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر چنار کے درخت کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے اور اس پر منفرد کیو آر کوڈ نصب کیا جا رہا ہے، جس میں درخت کی عمر، محل وقوع، صحت اور دیگر معلومات درج ہوں گی تاکہ ان کی سائنسی بنیادوں پر نگرانی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔