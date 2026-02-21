ETV Bharat / Videos

گلمرگ چنار اوپن ونٹر گیمز میں 660ایتھلیٹس نے کی شرکت - GULMARG WINTER GAMES 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
گلمرگ چنار اوپن ونٹر گیمز (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 21, 2026 at 12:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

گلمرگ: معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کے زیر اہتمام منعقدہ چنار اوپن ونٹر گیمز 2026 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ ان کھیل مقابلوں میں میں کشمیر بھر سے نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ آٹھ ونٹر گیمز مقابلوں میں مجموعی طور پر 660 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں 166خواتین ایتھلیٹس بھی شامل تھیں۔

اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور اسکیٹنگ مقابلوں سے کھیل شائقین، مقامی شہری اور یہاں آئے سیلانی بھی محظوظ ہوئے۔ فوجی کے اعلیٰ حکام اور ضلعی انتظامیہ نے تقریب کو نوجوانوں کے روشن مستقبل، کھیلوں کے فروغ اور گلمرگ کو سرمائی کھیلوں کے عالمی مرکز بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیا۔

گلمرگ: معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کے زیر اہتمام منعقدہ چنار اوپن ونٹر گیمز 2026 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ ان کھیل مقابلوں میں میں کشمیر بھر سے نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ آٹھ ونٹر گیمز مقابلوں میں مجموعی طور پر 660 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں 166خواتین ایتھلیٹس بھی شامل تھیں۔

اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور اسکیٹنگ مقابلوں سے کھیل شائقین، مقامی شہری اور یہاں آئے سیلانی بھی محظوظ ہوئے۔ فوجی کے اعلیٰ حکام اور ضلعی انتظامیہ نے تقریب کو نوجوانوں کے روشن مستقبل، کھیلوں کے فروغ اور گلمرگ کو سرمائی کھیلوں کے عالمی مرکز بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINAR OPEN WINTER GAMES
KASHMIR WINTER GAMES
WINTER GAMES GULMARG
گلمرگ چنار اوپن ونٹر گیمز
GULMARG WINTER GAMES 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ پر محبوبہ مفتی کی سرینگر میں پریس کانفرنس

بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر پی ڈی پی کی تشویش، کشمیری سیب صنعت کو نقصان کا خدشہ

February 20, 2026 at 5:51 PM IST
ا

سیاحت کی واپسی سے وولر کے کنارے آباد لوگوں کو روزگار بحال ہونے کی توقع

February 18, 2026 at 6:53 PM IST
جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری

جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری

February 18, 2026 at 4:15 PM IST
The snow removal operations by the Border Roads Organization on Mughal Road Urdu News

شوپیاں میں ریکارڈ مدت میں برف صاف کرنے سے عوام میں خوشی

February 17, 2026 at 11:20 AM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.