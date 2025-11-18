ETV Bharat / Videos

عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن دھماکہ میں ہوئے زخمیوں کی عیادت کی - OMAR ABDULLAH POLICE STATION BLAST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر : وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ’حادثاتی‘ دھماکے میں ہوئے زخمی افراد کی عیادت کی۔ ایک نجی اسپتال میں زیر علاج ان زخمیوں کو فراہم کیے جا رہے علاج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اسپتال انتظامیہ کی ستائش کی۔

بعد ازاں انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران دھماکہ متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے کی بھی سفارش کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلاسٹ کی تحقیقات شروع کی جا چکی ہے اور ’’امید ہے کہ تحقیقات مکمل ہوکے سبھی سوالات کا جلد جواب ملے گا۔‘‘

عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا: ’’یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں قیمتی جانیں چلی گئیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت کی جانب سے جو بھی ممکن امداد فراہم کی جا سکتی تھی وہ انہوں نے کی ہے۔

سرینگر : وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ’حادثاتی‘ دھماکے میں ہوئے زخمی افراد کی عیادت کی۔ ایک نجی اسپتال میں زیر علاج ان زخمیوں کو فراہم کیے جا رہے علاج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اسپتال انتظامیہ کی ستائش کی۔

بعد ازاں انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران دھماکہ متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے کی بھی سفارش کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلاسٹ کی تحقیقات شروع کی جا چکی ہے اور ’’امید ہے کہ تحقیقات مکمل ہوکے سبھی سوالات کا جلد جواب ملے گا۔‘‘

عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا: ’’یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں قیمتی جانیں چلی گئیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت کی جانب سے جو بھی ممکن امداد فراہم کی جا سکتی تھی وہ انہوں نے کی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIEF MINISTER OMAR ABDULLAH
KASHMIR POLICE STATION BLAST
NOWGAM POLICE STATION BLAST VICTIMS
POLICE STATION BLAST INJURED
OMAR ABDULLAH POLICE STATION BLAST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

سرینگر میں ادبی تقریب منعقد

سرینگر میں ادبی تقریب کے دوران ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو دیا گیا اعزاز

November 17, 2025 at 6:47 PM IST
پلوامہ، بہتر سڑک رابطے اور صافی پانی کا مطالبہ

پلوامہ، بہتر سڑک رابطے اور صافی پانی کا مطالبہ

November 17, 2025 at 6:04 PM IST
موسم خزں میں چنار کے رنگ برنگے پتوں سے سیاح محظوظ

موسم خزں میں چنار کے رنگ برنگے پتوں سے سیاح محظوظ

November 13, 2025 at 8:35 PM IST
محبوبہ مفتی

ڈاکٹروں واقعی ملوث ہوئے تو مسلمانوں کو مشکلات ہوں گی: محبوبہ مفتی

November 12, 2025 at 6:39 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.