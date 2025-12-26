سی سی ٹی وی میں نظر آئے 2 مشتبہ شخص، فورسز نے کی تلاشی مہم شروع - CASO ANANTNAG
Published : December 26, 2025 at 5:32 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں سی سی ٹی وی کیمروں میں مشکوک نقل و حرکت ریکارڈ ہونے کی اطلاع موصول ہوتے ہی جموں کشمیر پولیس، فوج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز نے قصبہ اننت ناگ اور ملحقہ علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو افراد کی مشکوک نقل و حرکت ریکارڈ ہوئی ہے جس کے فوراً بعد سیکیورٹی ایجنسیوں نے قصبہ اننت ناگ سمیت ملحقہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر کارڈن اینڈ سرچ آپریشن (CASO) شروع کیا اور بعض رہائشی علاقوں میں گھر گھر تلاشی مہم بھی انجام دی جا رہی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ناکوں پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے جبکہ صرف خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ہی بعض علاقوں میں گھر گھر تلاشی کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز صوبہ جموں کے کٹھوعی اور کشتواڑ علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے جنگلاتی علاقوں میں بھی سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔
