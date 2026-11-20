بھرتی گھوٹالے کی تحقیقات مکمل ہونے تک آئندہ امتحانات منسوخ کیے جائیں: التجا مفتی
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 5:26 PM IST
سرینگر: جمعہ کو سرینگر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے عمر عبداللہ حکومت کو بھرتیوں کے معاملے میں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جے کے ایس ایس بی (JKSSB) کے آئندہ بھرتی امتحانات کو اس وقت تک منسوخ یا ملتوی کیا جائے جب تک ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ذریعے مبینہ نقل کے نیٹ ورک کی حقیقت سامنے نہ آجائے۔
التجا کے مطابق "جب تک اس (مبینہ گھپلے) میں ملوث افسران کی شناخت نہ ہو اور امتحانی دھاندلی میں سہولت فراہم کرنے والوں کو بے نقاب نہ کیا جائے۔" تب تک مزید بھرتی کا عمل فی الحال روک دیا جائے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کو بار بار بھرتی عمل میں سامنے آنے والی بے ضابطگیوں کی نذر نہیں کیا جا سکتا۔
سرینگر: جمعہ کو سرینگر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے عمر عبداللہ حکومت کو بھرتیوں کے معاملے میں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جے کے ایس ایس بی (JKSSB) کے آئندہ بھرتی امتحانات کو اس وقت تک منسوخ یا ملتوی کیا جائے جب تک ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ذریعے مبینہ نقل کے نیٹ ورک کی حقیقت سامنے نہ آجائے۔
التجا کے مطابق "جب تک اس (مبینہ گھپلے) میں ملوث افسران کی شناخت نہ ہو اور امتحانی دھاندلی میں سہولت فراہم کرنے والوں کو بے نقاب نہ کیا جائے۔" تب تک مزید بھرتی کا عمل فی الحال روک دیا جائے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کو بار بار بھرتی عمل میں سامنے آنے والی بے ضابطگیوں کی نذر نہیں کیا جا سکتا۔