ETV Bharat / Videos

رامبن میں دلدوز سڑک حادثہ، ایک ہلاک، 16 زخمی - RAMBAN ACCIDENT ONE DEAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
رامبن میں دلدوز سڑک حادثہ، ایک ہلاک، 16 زخمی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 19, 2026 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رام بن : خطہ چناب کے رام بن ضلع میں منگل کو ایک دلسوز ٹریفک حادثے میں ایک مسافر ہلاک جب کہ درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ گول۔سنگلدان سڑک پر اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بردار بس گول سب ڈویژن سے جموں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سنگلدان کے قریب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر سڑک کے کنارے الٹ گئی۔

حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس میں ایک مسافر کی موت واقع ہو گئی جبکہ 16دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ 

سڑک حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی باشندے، پولیس اور ٹریفک اہلکار موقع پر پہنچے اور بچاؤ کارروائی شروع کی۔ 

رام بن : خطہ چناب کے رام بن ضلع میں منگل کو ایک دلسوز ٹریفک حادثے میں ایک مسافر ہلاک جب کہ درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ گول۔سنگلدان سڑک پر اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بردار بس گول سب ڈویژن سے جموں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سنگلدان کے قریب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر سڑک کے کنارے الٹ گئی۔

حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس میں ایک مسافر کی موت واقع ہو گئی جبکہ 16دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ 

سڑک حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی باشندے، پولیس اور ٹریفک اہلکار موقع پر پہنچے اور بچاؤ کارروائی شروع کی۔ 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMBAN ACCIDENT
JAMMU KASHMIR ACCIDENT
جموں کشمیر
رام بن حادثہ
RAMBAN ACCIDENT ONE DEAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

Forest Department Issues Eviction Notices in Ramban and Batote Forest Divisions Urdu News

رامبن اور بٹوٹ فاریسٹ ڈویژن محکمۂ جنگلات کی جانب سے بے دخلی کے نوٹس جاری

May 19, 2026 at 9:40 AM IST
عید قربان کے پیش نظر جانوروں کی منڈیوں میں خریدار ندارد

عید قربان کے پیش نظر جانوروں کی منڈیوں میں خریدار ندارد

May 18, 2026 at 8:17 PM IST
انڈر 15ایشئن چمپئن شپ جیتنے والا جموں کا باکسر محمد یاسر

انڈر 15ایشئن چمپئن شپ جیتنے والا جموں کا باکسر محمد یاسر

May 18, 2026 at 6:32 PM IST
Bangles from Muzaffarpur muzaffarpur lahthi business in trouble due to middle east crisis Urdu News

ایران اسرائیل کشیدگی کے سبب مظفر پور کی نوے سال پرانی لہٹھی صنعت بحران میں

May 18, 2026 at 1:22 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.