رامبن میں دلدوز سڑک حادثہ، ایک ہلاک، 16 زخمی - RAMBAN ACCIDENT ONE DEAD
Published : May 19, 2026 at 2:17 PM IST
رام بن : خطہ چناب کے رام بن ضلع میں منگل کو ایک دلسوز ٹریفک حادثے میں ایک مسافر ہلاک جب کہ درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ گول۔سنگلدان سڑک پر اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بردار بس گول سب ڈویژن سے جموں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سنگلدان کے قریب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر سڑک کے کنارے الٹ گئی۔
حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس میں ایک مسافر کی موت واقع ہو گئی جبکہ 16دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔
سڑک حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی باشندے، پولیس اور ٹریفک اہلکار موقع پر پہنچے اور بچاؤ کارروائی شروع کی۔
