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مکانات گرانے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی: عمر عبداللہ - BULLDOZERS WONT END TERRORISM

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عمر عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 23, 2026 at 8:16 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار): جموں  کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوامی حمایت اور بلڈوزر کارروائیوں سے گریز کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ عمرعبداللہ نے کہا: "صرف بلڈوزروں یا بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے ذریعے دہشت گردی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ دیرپا اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے عوام کی حمایت ناگزیر ہے۔"

سرینگر میں ایس کے آئی سی سی میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا:"اگرچہ سکیورٹی فورسز ایک حد تک دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مکمل خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام خود اس کے خلاف کھڑے ہوں۔"

اننت ناگ میں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد منہدم کیے گئے مکانات پر تبصرہ کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: "مکانات منہدم کرنے یا ہزاروں افراد کو گرفتار کرنے سے ہم صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ صورتحال مزید خراب ہی ہوگی۔ عوام کی حمایت کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔"

سرینگر (جاوید ڈار): جموں  کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوامی حمایت اور بلڈوزر کارروائیوں سے گریز کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ عمرعبداللہ نے کہا: "صرف بلڈوزروں یا بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے ذریعے دہشت گردی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ دیرپا اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے عوام کی حمایت ناگزیر ہے۔"

سرینگر میں ایس کے آئی سی سی میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا:"اگرچہ سکیورٹی فورسز ایک حد تک دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مکمل خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام خود اس کے خلاف کھڑے ہوں۔"

اننت ناگ میں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد منہدم کیے گئے مکانات پر تبصرہ کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: "مکانات منہدم کرنے یا ہزاروں افراد کو گرفتار کرنے سے ہم صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ صورتحال مزید خراب ہی ہوگی۔ عوام کی حمایت کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔"

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TAGGED:

ANANTNAG TERROR ATTACK
KASHMIR
MILITANT ATTACK
BULLDOZERS WONT END TERRORISM
OMAR ABDULLAH

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ETV Bharat Urdu Team

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