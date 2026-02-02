لائیو: جموں و کشمیر اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا خطاب جاری، دیکھیں راست نشریات - JAMMU AND KASHMIR BUDGET
Published : February 2, 2026 at 10:12 AM IST
جموں کشمیر کا 27روزہ بجٹ اجلاس آج شرو ع ہو چکا ہے۔ لفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا خطاب جاری ہے۔ یہ اسمبلی کا پانچواں اجلاس ہے، جس کے دوران متعدد بلوں اور سیاسی امور پر بحث ہوگی۔ ایوان میں کئی طریقۂ کار اور قانونی معاملات تاحال زیرِ التوا ہیں، جن میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ مسلسل خالی ہے۔
دریں اثنا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ،جو وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں، اس اجلاس کے دوران اپنا دوسرا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ میں اقتصادی بحالی، ترقیاتی منصوبوں، روزگار کے مواقع، صحت، تعلیم، سیاحت،زراعت اور بنیادی ڈھانچے پر خصوصی توجہ دیے جانے کا امکان ہے۔
جموں و کشمیر اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی کارروائی کو لائیو دیکھنے کے لیے ویڈیو پر کلک کریں۔
