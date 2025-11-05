ETV Bharat / Videos

سرینگر لیہہ شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام جاری - ZOJILA PASS SNOW CLEARANCE

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025

گاندربل: بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) نے تازہ برف باری کے بعد وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے اسٹریٹیجک زوجیلا درہ پر برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔

جمعرات کی شام سے شروع ہوئی برف باری کے باعث سرینگر - لیہہ شاہراہ ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دی گئی تھی۔ بی آر او کے اہلکاروں اور مشینری کو فوری طور پر متحرک کیا گیا تاکہ وادی کشمیر کو لداخ سے جوڑنے والی اس اہم شاہراہ پر آمد و رفت بحال کی جا سکے۔

افسران کے مطابق جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے، اور اگر موسم نے ساتھ دیا تو شاہراہ رات دیر گئے تک ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی۔

GANDERBAL SNOW CLEARANCE
SRINAGAR LEH ROAD SNOW CLEARANCE
KASHMIR SNOW CLEARANCE
سرینگر لیہہ شاہراہ پ برف
ZOJILA PASS SNOW CLEARANCE

ETV Bharat Urdu Team

