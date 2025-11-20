ETV Bharat / Videos

کشمیر کی کم عمر مصنفہ عروفہ شبیر کے ساتھ ایک ملاقات - BREAKING BARRIERS BOOK

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 20, 2025 at 3:48 PM IST

ترال (شبیر بٹ) : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ عروفہ شبیر نامی ایک کم عمر خاتون طالبہ نے ’’بریکنگ بیریئرز‘‘ نامی انگریزی زبان میں ایک کتاب تحریر کرکے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ قائم کی ہے۔

عروفہ شبیر نے اس کتاب میں اسلام میں خواتین کے حقوق اور صنفی عدم مساوات کے موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت کے دوران نے کہا کہ ان کا کتاب تحریر کرنے کا مقصد ’’معاشرتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں غلط فہمیاں عام ہیں۔‘‘

کتاب میں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کامیاب تجارت کی مثال دے کر یہ ثابت کیا کہ ’’خواتین اسلام کے دائرے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔‘‘

BOOK ON WOMEN RIGHTS
KASHMIRI GIRL AUTHOR
AUROOFA SHABIR
کشمیری مصنفہ عروفہ شبیر
BREAKING BARRIERS BOOK

