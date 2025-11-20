کشمیر کی کم عمر مصنفہ عروفہ شبیر کے ساتھ ایک ملاقات - BREAKING BARRIERS BOOK
Published : November 20, 2025 at 3:48 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ عروفہ شبیر نامی ایک کم عمر خاتون طالبہ نے ’’بریکنگ بیریئرز‘‘ نامی انگریزی زبان میں ایک کتاب تحریر کرکے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ قائم کی ہے۔
عروفہ شبیر نے اس کتاب میں اسلام میں خواتین کے حقوق اور صنفی عدم مساوات کے موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت کے دوران نے کہا کہ ان کا کتاب تحریر کرنے کا مقصد ’’معاشرتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں غلط فہمیاں عام ہیں۔‘‘
کتاب میں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کامیاب تجارت کی مثال دے کر یہ ثابت کیا کہ ’’خواتین اسلام کے دائرے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔‘‘
