کشمیر شعری مجموعے کی رسم رونمائی انجام - SRINAGAR LITERARY EVENT
Published : May 22, 2026 at 3:57 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : کشمیر مرکزِ ادب و ثقافت اور جموں و کشمیر کلچرل اکیڈیمی کے باہمی اشتراک سے سرینگر میں ایک ادبی تقریب منعقد کی گئی جس میں معروف ادیب پروفیسر ڈاکٹر غضنفر علی کے کشمیری شعری مجموعے سُم نتہ تار کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔
تقریب کی صدارت معروف ادیب، شاعر اور براڈکاسٹر ستیش ومل نے انجام دی جبکہ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر گاندربل کے وی سی اے رویندر ناتھ نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ علاوہ ازیں پروفیسر محمد زمان آزردہ، ایس ایس پی ٹریفک سٹی اعجاز احمد، شیرازہ کشمیری کے ایڈیٹر جاوید اقبال خان، ڈاکٹر عبد الواحد اور صاحب کتاب بھی موجود تھے۔
