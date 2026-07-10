ETV Bharat / Videos

بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی فلم 'بیبی ڈو ڈائی ڈو' کی تشہیر کیلیے  کشمیر  وارد - HUMA QURESHI FILM BABY DO DIE DO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ہما قریشی سرینگر میں (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 10, 2026 at 12:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی اس وقت اپنی نئی فلم "بیبی ڈو ڈائی ڈو" کی تشہیر کے لیے کشمیر میں ہیں۔ انہوں نے سرینگر کے ملٹی پلیکس تھیٹر آئی نوکس (Inox) میں مداحوں سے ملاقات کی یہاں کے لوگوں کی جانب سے فلم کو ملنے والی محبت و پذیرائی پر ان کی ستائش کی۔

ہماری قریشی نے اس فلم کو اپنے بھائی ثاقب سلیم کے ساتھ مل کر پروڈیوس بھی کیا ہے۔ ہما قریشی نے اپنے کریو ممبران کے ساتھ دورۂ کشمیر کے دوران میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو میں کہا: فلم کو کشمیر میں کافی حوصلہ افزا ردعمل ملا ہے، جس کے لیے انہوں نے از خود یہاں آکر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔

سرینگر: بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی اس وقت اپنی نئی فلم "بیبی ڈو ڈائی ڈو" کی تشہیر کے لیے کشمیر میں ہیں۔ انہوں نے سرینگر کے ملٹی پلیکس تھیٹر آئی نوکس (Inox) میں مداحوں سے ملاقات کی یہاں کے لوگوں کی جانب سے فلم کو ملنے والی محبت و پذیرائی پر ان کی ستائش کی۔

ہماری قریشی نے اس فلم کو اپنے بھائی ثاقب سلیم کے ساتھ مل کر پروڈیوس بھی کیا ہے۔ ہما قریشی نے اپنے کریو ممبران کے ساتھ دورۂ کشمیر کے دوران میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو میں کہا: فلم کو کشمیر میں کافی حوصلہ افزا ردعمل ملا ہے، جس کے لیے انہوں نے از خود یہاں آکر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

BOLLYWOOD ACTRESS HUMA QURESHI
KASHMIR
HUMA QURESHI SRINAGAR
BABY DO DIE DO
HUMA QURESHI FILM BABY DO DIE DO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

اسی موضوع پر

Land Donor lock Water supply scheme after depart failed to deliver in JK Awantipora Urdu News

محکمۂ جل شکتی کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی

July 10, 2026 at 12:40 PM IST
ا

الطاف بخاری نے ریاستی درجے کے مطالبے کی حمایت کی مگر این سی کے طریقۂ کار کی تنقید بھی کی

July 9, 2026 at 7:45 PM IST
ا

شمالی کشمیر میں احتجاج، غرقاب بچے کی تلاش کے لیے ماہر ریسکیو ٹیم تعینات کرنے کا مطالبہ

July 8, 2026 at 7:36 PM IST
پی ڈی پی کے بانی شریک مظفر بیگ کی اہلیہ صفینہ این سی میں شامل

پی ڈی پی کے بانی شریک مظفر بیگ کی اہلیہ صفینہ این سی میں شامل

July 8, 2026 at 4:50 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.