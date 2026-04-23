بھاجپا لیڈر نے کی خواتین ریزرویشن ترمیمی بل کی مخالفت پر کانگریس کی تنقید - BJP LEADER RAJVARDHAN SINGH
Published : April 23, 2026 at 8:42 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): سینئر بی جے پی لیڈر، راج وردھن سنگھ، نے خواتین ریزرویشن ترمیمی بل کی مخالفت کرنے پر حزب اختلاف خاص کر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔
راٹھور نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "پارلیمنٹ میں بھاجپا کی جانب سے پیش گئی اس ترمیمی بل پر اپوزیشن جماعتوں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل بھی حقیقت پر مبنی نہیں ۔"
راٹھور نے کانگریس پر شوشہ پھیلانے کا بھی الزام عائد کیا کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے شمالی ریاستوں کو فائدہ جبکہ جنوبی ریاستوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تاہم راٹھور نے ان قیاس آرائیوں کو کانگریس کا شوشہ قرار دیتے ہوئے انہیں بعید از قیاس قرار دیا۔
سینئر بی جے پی لیڈر، راج وردھن سنگھ راٹھور ، سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران
