دفعہ 370دفن ہو چکا ہے، بحالی کا کوئی امکان نہیں: سنیل شرما - SUNIL SHARMA ON ARTICLE 370

سنیل شرما میمڈیا نمائندوں سے سرینگر میں مخاطب (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 21, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
سرینگر (جاوید ڈار) : قائد حزب اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے ہفتہ کے روز حکمران نیشنل کانفرنس (این سی) پر آئینی اصطلاحات کے حوالے سے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے لیے ’’خصوصی درجہ‘‘ کے اپنے دعووں کو ثابت کرے۔

ایس کے آئی سی سی، سرینگر، میں بی جے پی کے ’’میگا جوائننگُُ پروگرام‘‘ کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ انہوں نے اسمبلی میں کھلے عام حکومت کو چیلنج کیا ہے کہ وہ دکھائے کہ آئین میں ’’خصوصی درجہ‘‘ کی اصطلاح کہاں اور کس انداز میں درج ہے جیسا کہ اسے پیش کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ ’’دفعہ آرٹیکل 370اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور اس کی بحالی کا کوئی امکان نہیں۔‘‘ 2024 کے اسمبلی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے شرما نے الزام عائد کیا کہ این سی نے آرٹیکل 370 کی بحالی کے نام پر ووٹ مانگے، لیکن بعد میں کہا کہ اسے مرکز میں بی جے پی کی حمایت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔

LOP SUNIL SHARMA
ARTICLE 370
KASHMIR SPECIAL STATUS
دفعہ 370
SUNIL SHARMA ON ARTICLE 370

ETV Bharat Urdu Team

