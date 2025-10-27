این سی نے جمہوری نظام بہتر کیا مگر منشور پر عمل ابھی باقی: بی جے پی لیڈر کوہلی - BJP LEADER ABDUL GANI KOHLI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 27, 2025 at 2:40 PM IST
جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے چند مثبت اقدامات کیے ہیں، تاہم انتخابی منشور کے وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔
کوہلی نے تسلیم کیا کہ این سی حکومت کے وزراء عوام سے مل رہے ہیں اور دفاتر میں عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں، جو کہ کافی خوش آئند ہے اور جمہوریت کی روح ہے۔
راجیہ سبھا انتخابات میں پارٹی ارکان کے ’’ضمیر کے ووٹ‘‘ پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’بی جے پی نگروٹہ اور بڈگام ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔‘‘
جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے چند مثبت اقدامات کیے ہیں، تاہم انتخابی منشور کے وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔
کوہلی نے تسلیم کیا کہ این سی حکومت کے وزراء عوام سے مل رہے ہیں اور دفاتر میں عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں، جو کہ کافی خوش آئند ہے اور جمہوریت کی روح ہے۔
راجیہ سبھا انتخابات میں پارٹی ارکان کے ’’ضمیر کے ووٹ‘‘ پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’بی جے پی نگروٹہ اور بڈگام ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔‘‘