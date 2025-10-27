ETV Bharat / Videos

این سی نے جمہوری نظام بہتر کیا مگر منشور پر عمل ابھی باقی: بی جے پی لیڈر کوہلی - BJP LEADER ABDUL GANI KOHLI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2025 at 2:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے چند مثبت اقدامات کیے ہیں، تاہم انتخابی منشور کے وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔

کوہلی نے تسلیم کیا کہ این سی حکومت کے وزراء عوام سے مل رہے ہیں اور دفاتر میں عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں، جو کہ کافی خوش آئند ہے اور جمہوریت کی روح ہے۔

راجیہ سبھا انتخابات میں پارٹی ارکان کے ’’ضمیر کے ووٹ‘‘ پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’بی جے پی نگروٹہ اور بڈگام ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔‘‘

جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے چند مثبت اقدامات کیے ہیں، تاہم انتخابی منشور کے وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔

کوہلی نے تسلیم کیا کہ این سی حکومت کے وزراء عوام سے مل رہے ہیں اور دفاتر میں عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں، جو کہ کافی خوش آئند ہے اور جمہوریت کی روح ہے۔

راجیہ سبھا انتخابات میں پارٹی ارکان کے ’’ضمیر کے ووٹ‘‘ پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’بی جے پی نگروٹہ اور بڈگام ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔‘‘

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP LEADER PRAISES NC GOVERNMENT
NC GOVERNMENT DEMOCRATIC STEPS
JAMMU KASHMIR
BJP VS NC
BJP LEADER ABDUL GANI KOHLI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

پلوامہ میں ’بے لگام‘ ٹپر گاڑیاں، انتظامیہ بے خبر یا حکام کی ملی بھگت؟

پلوامہ میں ’بے لگام‘ ٹپر گاڑیاں، انتظامیہ بے خبر یا حکام کی ملی بھگت؟

October 25, 2025 at 7:00 PM IST
ا

راجیہ سبھا انتخابات این سی - پی ڈی پی کا ’فکسڈ میچ‘: سجاد لون

October 25, 2025 at 3:15 PM IST
یوم رسل میر دس سال بعد ڈورو میں منایا گیا

دس برس بعد ’جشن رسول میر‘ کا انعقاد، رومانوی شاعرانہ کردار کو اجاگر کیا گیا

October 24, 2025 at 5:23 PM IST
خزاں میں مہک اٹھا کشمیر کا ’باغ گل داؤد‘

خزاں میں مہک اٹھا کشمیر کا ’باغ گل داؤد‘

October 23, 2025 at 8:53 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.