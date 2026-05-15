شراب کی فروخت کے خلاف بھاجپا نے کیا سرینگر میں احتجاج - BJP PROTEST ON LIQUOR SALE

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 15, 2026 at 5:00 PM IST

سرینگر: بی جے پی جموں کشمیر یونٹ نے کشمیر میں شراب کی فروخت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شراب کی دکانوں پر پابندی عائد کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ 

بھاجپا کی جانب سے نماز جمعہ سے قبل سرینگر میں احتجاج کیا گیا۔ 

سونہ وار، رام منشی باغ علاقے سے شروع ہوکر احتجاج مارچ میں شامل اور کارکنوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ واقع گپکار کی جانب سے بڑھنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔

مظاہرے میں شامل احتجاجیوں نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکمران جماعت نیشنل کانفرنس حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور ان پر "شراب فروخت کی حوصلہ افزائی "کا الزام عائد کیا۔

