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دھرمیندر پردھان کی طرح سکینہ ایتو سے'اخلاقی' بنیادوں پر استعفیٰ کی مانگ - دھرمیندر پردھان

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بی جے پی لیڈران جموں میں پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 27, 2026 at 6:37 PM IST

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جموں:مرکزی وزارت تعلیم سے مستعفی ہونے سے 'سبق' حاصل کرتے ہوئے  بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو سے دھرمندر پردھان کی طرح "اخلاقی اقدار" کی بنیادوں پر وزارت تعلیم سے استعفی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

بھاجپا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر سکینہ ایتو از کود استعفیٰ نہیں دیتی تو انہیں وزارت سے بے دخل کیا جائے۔

بی جے پی لیڈرا نے جموں میں ایک بار پھر "علیحدگی پسندی" اور "دہشت گردی" کو مبینہ طور فروغ دینے والی دو کتابوں پر جموں کشمیر کی منتخب حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔

جموں:مرکزی وزارت تعلیم سے مستعفی ہونے سے 'سبق' حاصل کرتے ہوئے  بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو سے دھرمندر پردھان کی طرح "اخلاقی اقدار" کی بنیادوں پر وزارت تعلیم سے استعفی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

بھاجپا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر سکینہ ایتو از کود استعفیٰ نہیں دیتی تو انہیں وزارت سے بے دخل کیا جائے۔

بی جے پی لیڈرا نے جموں میں ایک بار پھر "علیحدگی پسندی" اور "دہشت گردی" کو مبینہ طور فروغ دینے والی دو کتابوں پر جموں کشمیر کی منتخب حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR
SAKINA ITOO
DHARMENDRA PRADHAN
دھرمیندر پردھان
BJP DEMANDS SAKINA ITOO RESIGNATION

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ETV Bharat Urdu Team

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