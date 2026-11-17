بی جے پی کا کانگریس سربراہ طارق حمید قرہ سے شہید ایس پی اوز کے بارے میں دیے گئے بیانات پر غیر مشروط معافی کا مطالبہ
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Published : November 17, 2026 at 1:54 PM IST
سرینگر، جموں و کشمیر (جاوید احمد ڈار)
مرکزی زیرِ انتظام خطے جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے صدر طارق حمید قرہ کی جانب سے دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کی ہلاکت سے متعلق حالیہ بیان کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کانگریس قیادت سے ملک، بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس سے فوری اور غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی رہنماؤں نے طارق حمید قرہ کے ان الزامات کو—جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہید ایس پی اوز کو دہشت گردوں کے بجائے سکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا—انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد قرار دیا۔ بی جے پی نے کہا کہ یہ بیان سکیورٹی فورسز کے حوصلے پست کرنے کے ساتھ ساتھ فوج اور مقامی پولیس کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔
بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا، "انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے واضح تصدیق کے باوجود کہ دونوں بہادر ایس پی اوز کو دہشت گردوں نے اغوا کرنے کے بعد شہید کیا، کانگریس قیادت پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مقامی ضلعی صدر کے غیر مصدقہ دعوؤں پر انحصار کرتے ہوئے کانگریس پارٹی ملک مخالف ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے۔ اگر قرہ نے اپنا بیان واپس لے کر معافی نہیں مانگی تو ہم ایف آئی آر درج کرانے کے ساتھ سخت قانونی کارروائی شروع کریں گے۔" بی جے پی نے طارق حمید قرہ کے اس دعوے پر بھی سوال اٹھایا کہ متاثرہ افراد شکار کی مہم پر گئے ہوئے تھے۔ پارٹی نے نشاندہی کی کہ جموں و کشمیر میں شکار پر سخت پابندی عائد ہے اور کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی غلط معلومات کے ذرائع کو عوام کے سامنے لائے۔
بی جے پی رکن اسمبلی شگن پریہار سے منسوب مذہبی مقامات کے حوالے سے حالیہ متنازع بیانات پر میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے پارٹی نے خود کو کسی بھی قسم کی تقسیم پیدا کرنے والی بیان بازی سے الگ کر لیا۔ پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بنیادی نظریے "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس" (سب کے ساتھ، سب کی ترقی، سب کا اعتماد) کے عزم کا اعادہ کیا۔ پارٹی قیادت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "مساجد، مندر، گردوارے اور گرجا گھر امن، عبادت اور بھائی چارے کے مقدس مقامات ہیں۔ بی جے پی ہر مذہب کا انتہائی احترام کرتی ہے اور مساجد کو تشدد کے ساتھ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔"
پارٹی نے بتایا کہ بی جے پی کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمنٹ ست شرما نے اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے۔ پارٹی کے مطابق، شگن پریہار کے الفاظ کے پیچھے ان کا گہرا ذاتی صدمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کے ہاتھوں اپنے والد اور چچا کو کھویا ہے، جبکہ کانگریس صدر کے بیان سے پیدا ہونے والی ذہنی اور جذباتی تکلیف نے بھی ان کے ردعمل کو متاثر کیا ہو سکتا ہے۔ تاہم، پارٹی نے واضح طور پر کہا کہ اس کی سرکاری پالیسی ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کے درمیان مکمل اتحاد اور یکجہتی پر مبنی ہے۔ دوسری جانب، شہید اہلکاروں کی میتوں کے ساتھ مبینہ طور پر نامناسب برتاؤ اور ایمبولینس کی عدم دستیابی سے متعلق شگن پریہار کے الگ خدشات پر بی جے پی نے کہا کہ جائے وقوعہ پر موجود مقامی رکن اسمبلی کی حیثیت سے شہداء کی میتوں کے احترام اور وقار سے متعلق ان کے مشاہدات کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔
سرینگر، جموں و کشمیر (جاوید احمد ڈار)
مرکزی زیرِ انتظام خطے جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے صدر طارق حمید قرہ کی جانب سے دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کی ہلاکت سے متعلق حالیہ بیان کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کانگریس قیادت سے ملک، بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس سے فوری اور غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی رہنماؤں نے طارق حمید قرہ کے ان الزامات کو—جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہید ایس پی اوز کو دہشت گردوں کے بجائے سکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا—انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد قرار دیا۔ بی جے پی نے کہا کہ یہ بیان سکیورٹی فورسز کے حوصلے پست کرنے کے ساتھ ساتھ فوج اور مقامی پولیس کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔
بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا، "انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے واضح تصدیق کے باوجود کہ دونوں بہادر ایس پی اوز کو دہشت گردوں نے اغوا کرنے کے بعد شہید کیا، کانگریس قیادت پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مقامی ضلعی صدر کے غیر مصدقہ دعوؤں پر انحصار کرتے ہوئے کانگریس پارٹی ملک مخالف ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے۔ اگر قرہ نے اپنا بیان واپس لے کر معافی نہیں مانگی تو ہم ایف آئی آر درج کرانے کے ساتھ سخت قانونی کارروائی شروع کریں گے۔" بی جے پی نے طارق حمید قرہ کے اس دعوے پر بھی سوال اٹھایا کہ متاثرہ افراد شکار کی مہم پر گئے ہوئے تھے۔ پارٹی نے نشاندہی کی کہ جموں و کشمیر میں شکار پر سخت پابندی عائد ہے اور کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی غلط معلومات کے ذرائع کو عوام کے سامنے لائے۔
بی جے پی رکن اسمبلی شگن پریہار سے منسوب مذہبی مقامات کے حوالے سے حالیہ متنازع بیانات پر میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے پارٹی نے خود کو کسی بھی قسم کی تقسیم پیدا کرنے والی بیان بازی سے الگ کر لیا۔ پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بنیادی نظریے "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس" (سب کے ساتھ، سب کی ترقی، سب کا اعتماد) کے عزم کا اعادہ کیا۔ پارٹی قیادت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "مساجد، مندر، گردوارے اور گرجا گھر امن، عبادت اور بھائی چارے کے مقدس مقامات ہیں۔ بی جے پی ہر مذہب کا انتہائی احترام کرتی ہے اور مساجد کو تشدد کے ساتھ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔"
پارٹی نے بتایا کہ بی جے پی کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمنٹ ست شرما نے اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے۔ پارٹی کے مطابق، شگن پریہار کے الفاظ کے پیچھے ان کا گہرا ذاتی صدمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کے ہاتھوں اپنے والد اور چچا کو کھویا ہے، جبکہ کانگریس صدر کے بیان سے پیدا ہونے والی ذہنی اور جذباتی تکلیف نے بھی ان کے ردعمل کو متاثر کیا ہو سکتا ہے۔ تاہم، پارٹی نے واضح طور پر کہا کہ اس کی سرکاری پالیسی ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کے درمیان مکمل اتحاد اور یکجہتی پر مبنی ہے۔ دوسری جانب، شہید اہلکاروں کی میتوں کے ساتھ مبینہ طور پر نامناسب برتاؤ اور ایمبولینس کی عدم دستیابی سے متعلق شگن پریہار کے الگ خدشات پر بی جے پی نے کہا کہ جائے وقوعہ پر موجود مقامی رکن اسمبلی کی حیثیت سے شہداء کی میتوں کے احترام اور وقار سے متعلق ان کے مشاہدات کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔