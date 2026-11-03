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رام مادھو نے آغا روح اللہ کے استعفیٰ میں 'بھگوا آشیرواد' کا کیا دعویٰ

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رام مادھو جموں میں پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 3, 2026 at 7:50 PM IST

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جموں: بی جے پی  نے آغا روح اللہ کی جانب سے ممبر پارلیمنٹ اور حکمران این سی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ  کو اپنی حمایت کے ساتھ جوڑا اور دعویٰ کیا کہ اس فیصلے میں بھگوا آشیرواد شامل ہے۔

آغا روح اللہ نے منگل کو اپنے آبائی علاقہ بڈگام میں ایک عوامی جلسے کے دوران لوک سبھا رکنیت کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کے ساتھ اپنے 25سالہ رفاقت کو بھی خیر باد کہا۔

بی جے پی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ رام مادھو نے منگل کو جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اس دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ "آغا روح اللہ کو ہمارے لوگوں کا مکمل آشیرواد حاصل ہے اور اسی لیے وہ آج استعفیٰ دے رہے ہیں۔‘‘ تاہم اس پر مستعفی ہوئے آغا روح اللہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔

جموں: بی جے پی  نے آغا روح اللہ کی جانب سے ممبر پارلیمنٹ اور حکمران این سی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ  کو اپنی حمایت کے ساتھ جوڑا اور دعویٰ کیا کہ اس فیصلے میں بھگوا آشیرواد شامل ہے۔

آغا روح اللہ نے منگل کو اپنے آبائی علاقہ بڈگام میں ایک عوامی جلسے کے دوران لوک سبھا رکنیت کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کے ساتھ اپنے 25سالہ رفاقت کو بھی خیر باد کہا۔

بی جے پی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ رام مادھو نے منگل کو جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اس دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ "آغا روح اللہ کو ہمارے لوگوں کا مکمل آشیرواد حاصل ہے اور اسی لیے وہ آج استعفیٰ دے رہے ہیں۔‘‘ تاہم اس پر مستعفی ہوئے آغا روح اللہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔

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رام مادھو آغا روح اللہ

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