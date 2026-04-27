رام بن میں منشیات مخالف مہم کے تحت بائیک ریلی کا اہتمام - RAMBAN ANTI DRUG CAMPAIGN
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 27, 2026 at 2:52 PM IST
رام بن (نواز رونیال) : مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں "نشہ مکت بھارت ابھیان" کے تحت ایک ترنگا ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ فوج کی 23 راشٹریہ رائفلز کی میترا کمپنی نے مقامی انتظامیہ کے اشتراک سے ریلی منعقد کی جس میں مقامی نوجوانوں خاص کر طلبہ کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔
ریلی کو ڈی سی رامبن محمد الیاس خان نے سینئر حکام کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
منشیات مخالف یہ ریلی ٹورسٹ ڈاک بنگلوو، رامبن سے شروع ہوئی ہوئی اور یہ جھولا پل سمیت مختلف بازاروں سے ہوکر گزری۔
