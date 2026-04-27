رام بن میں منشیات مخالف مہم کے تحت بائیک ریلی کا اہتمام - RAMBAN ANTI DRUG CAMPAIGN

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 27, 2026 at 2:52 PM IST

رام بن (نواز رونیال) : مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں "نشہ مکت بھارت ابھیان" کے تحت ایک ترنگا ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ فوج کی 23 راشٹریہ رائفلز کی میترا کمپنی نے مقامی انتظامیہ کے اشتراک سے ریلی منعقد کی جس میں مقامی نوجوانوں خاص کر طلبہ کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔

ریلی کو ڈی سی رامبن محمد الیاس خان نے سینئر حکام کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔

منشیات مخالف یہ ریلی ٹورسٹ ڈاک بنگلوو، رامبن سے شروع ہوئی ہوئی اور یہ جھولا پل سمیت مختلف بازاروں سے ہوکر گزری۔ 

اسی موضوع پر

madras diabetes research foundation dr v mohan on diabetes etv bharat diabetes campaign Urdu News

ذیابیطس کے چیلنج پر کیسے قابو پایا جائے؟ ڈاکٹر وی موہن سے خصوصی انٹرویو

April 26, 2026 at 12:11 PM IST
پنچایتی الیکشن کا اعلان ریاستی، مرکزی حکومت کریں گیں: چیف الیکشن کمشنر

پنچایتی الیکشن کا اعلان ریاستی، مرکزی حکومت کریں گیں: چیف الیکشن کمشنر

April 25, 2026 at 4:06 PM IST
سینئر بی جے پی لیڈر، راج وردھن سنگھ راٹھور ، سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران

بھاجپا لیڈر نے کی خواتین ریزرویشن ترمیمی بل کی مخالفت پر کانگریس کی تنقید

April 23, 2026 at 8:42 PM IST
ہائیگام ویٹ لینڈ میں چار لاکھ سے زائد مہمان پرندوں کی آمد

ہائیگام ویٹ لینڈ میں چار لاکھ سے زائد مہمان پرندوں کی آمد

April 22, 2026 at 5:08 PM IST

