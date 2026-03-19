عید کے موقع پر بجبہاڑہ کی بیکری اور تنوری روٹیوں کی مانگ میں اضافہ - BIJBEHARA BAKERY

عید کے موقع پر بجبہاڑہ کی بیکری اور تنوری روٹیوں کی مانگ میں اضافہ

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 19, 2026 at 6:01 PM IST

اننت ناگ (میر اشفاق) : اننت ناگ ضلع کے قصبہ بیجبہاڑہ میں عید کے موقع پر بیکری خاص کر تنوری روٹیوں اور کلچوں کی مانگ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ بجبہاڑہ کو اپنی تہذیبی شناخت، قدیم بازاروں اور خاص طور پر بیکری اور روایتی کشمیری تنوری روٹی کے لیے وادی بھر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ 

تنور میں تیار ہونے والی یہاں کی خوشبودار اور تازہ روٹیاں نہ صرف مقامی لوگوں کی روزمرہ کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہیں بلکہ اب یہ قصبہ کی ایک خاص پہچان اور ثقافتی علامت بھی بن چکی ہیں۔  اور کشمیر آنے والے سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ تحفہ بھی سمجھی جاتی ہیں۔

 عیدالفطر کی آمد کے پیش نظر بجبہاڑہ کے بازار میں خاصی رونق اور چہل پہل دیکھی جا سکتی ہے۔ بازار میں قائم درجنوں بیکریوں اور روٹی کی دکانوں پر مختلف اقسام کی میٹھی اور نمکین بیکری اشیاء اور روایتی کشمیری روٹیاں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، جن میں کلچہ، گردہ، باقرخانی، شیرمال،میٹھے و نمکین بسکٹس، کیک، قندی، اور دیگر روایتی اقسام کی بیکری شامل ہے۔ 

اسی موضوع پر

کشمیر میں عید کی خریداری پھیکی

کشمیر میں عید کی خریداری پھیکی؛  موسم، مہنگائی اور ایران جنگ نے خوشیاں کم کر دیں

March 19, 2026 at 4:37 PM IST
سی آر پی ایف کے زیر اہتمام رام بن میں منشیات مخالف ریلی منعقد

سی آر پی ایف کے زیر اہتمام رام بن میں منشیات مخالف ریلی منعقد

March 18, 2026 at 4:41 PM IST
محکمہ زراعات کے سیڈلنگز کی کوالٹی پر کسانوں نے اٹھائے سوال

محکمہ زراعات کے سیڈلنگز کی کوالٹی پر کسانوں نے اٹھائے سوال

March 17, 2026 at 4:16 PM IST
پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت

پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت

March 17, 2026 at 2:20 PM IST

