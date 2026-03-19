عید کے موقع پر بجبہاڑہ کی بیکری اور تنوری روٹیوں کی مانگ میں اضافہ - BIJBEHARA BAKERY
Published : March 19, 2026 at 6:01 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : اننت ناگ ضلع کے قصبہ بیجبہاڑہ میں عید کے موقع پر بیکری خاص کر تنوری روٹیوں اور کلچوں کی مانگ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ بجبہاڑہ کو اپنی تہذیبی شناخت، قدیم بازاروں اور خاص طور پر بیکری اور روایتی کشمیری تنوری روٹی کے لیے وادی بھر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔
تنور میں تیار ہونے والی یہاں کی خوشبودار اور تازہ روٹیاں نہ صرف مقامی لوگوں کی روزمرہ کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہیں بلکہ اب یہ قصبہ کی ایک خاص پہچان اور ثقافتی علامت بھی بن چکی ہیں۔ اور کشمیر آنے والے سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ تحفہ بھی سمجھی جاتی ہیں۔
عیدالفطر کی آمد کے پیش نظر بجبہاڑہ کے بازار میں خاصی رونق اور چہل پہل دیکھی جا سکتی ہے۔ بازار میں قائم درجنوں بیکریوں اور روٹی کی دکانوں پر مختلف اقسام کی میٹھی اور نمکین بیکری اشیاء اور روایتی کشمیری روٹیاں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، جن میں کلچہ، گردہ، باقرخانی، شیرمال،میٹھے و نمکین بسکٹس، کیک، قندی، اور دیگر روایتی اقسام کی بیکری شامل ہے۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : اننت ناگ ضلع کے قصبہ بیجبہاڑہ میں عید کے موقع پر بیکری خاص کر تنوری روٹیوں اور کلچوں کی مانگ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ بجبہاڑہ کو اپنی تہذیبی شناخت، قدیم بازاروں اور خاص طور پر بیکری اور روایتی کشمیری تنوری روٹی کے لیے وادی بھر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔
تنور میں تیار ہونے والی یہاں کی خوشبودار اور تازہ روٹیاں نہ صرف مقامی لوگوں کی روزمرہ کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہیں بلکہ اب یہ قصبہ کی ایک خاص پہچان اور ثقافتی علامت بھی بن چکی ہیں۔ اور کشمیر آنے والے سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ تحفہ بھی سمجھی جاتی ہیں۔
عیدالفطر کی آمد کے پیش نظر بجبہاڑہ کے بازار میں خاصی رونق اور چہل پہل دیکھی جا سکتی ہے۔ بازار میں قائم درجنوں بیکریوں اور روٹی کی دکانوں پر مختلف اقسام کی میٹھی اور نمکین بیکری اشیاء اور روایتی کشمیری روٹیاں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، جن میں کلچہ، گردہ، باقرخانی، شیرمال،میٹھے و نمکین بسکٹس، کیک، قندی، اور دیگر روایتی اقسام کی بیکری شامل ہے۔