ایل پی جی کا بحران: بہار کے مہاجر مزدور گھر واپس آنے پر مجبور ، کچھ مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ کام بند ہونے کی وجہ سے - LPG CRISIS IN INDIA

بہار کے مہاجر مزدور گھر واپس آنے پر مجبور (PTI)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 7, 2026 at 4:59 PM IST

پٹنہ، بہار: مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے ایل پی جی کی قلت کا سامنا کرنے والے تارکین وطن مزدور گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پٹنہ کے داناپور ریلوے اسٹیشن پر منگل کے روز کئی مزدوروں کو ٹرین سے سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا، جنہیں کھانا پکانے والی گیس کی کمی کی وجہ سے گھر لوٹنا پڑا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ملک کے دیگر حصوں سے بھی تارکین وطن مزدوروں کی اپنی آبائی ریاستوں کو واپسی کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ دریں اثنا، اتوار کو ایک بیان میں، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا کہ چھوٹے 5 کلو کے ایل پی جی سلنڈروں کی فروخت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ سلنڈر ایک درست شناختی کارڈ پیش کرکے براہ راست ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز سے خریدے جاسکتے ہیں۔ یہ 5 کلو کے سلنڈر ایف ٹی ایل (FTL) سلنڈر کہلاتے ہیں اور ان کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ انہیں قریبی ایل پی جی ڈسٹری بیوٹر سے خریدنے کے لیے پتے کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ 

پٹنہ، بہار: مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے ایل پی جی کی قلت کا سامنا کرنے والے تارکین وطن مزدور گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پٹنہ کے داناپور ریلوے اسٹیشن پر منگل کے روز کئی مزدوروں کو ٹرین سے سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا، جنہیں کھانا پکانے والی گیس کی کمی کی وجہ سے گھر لوٹنا پڑا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ملک کے دیگر حصوں سے بھی تارکین وطن مزدوروں کی اپنی آبائی ریاستوں کو واپسی کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ دریں اثنا، اتوار کو ایک بیان میں، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا کہ چھوٹے 5 کلو کے ایل پی جی سلنڈروں کی فروخت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ سلنڈر ایک درست شناختی کارڈ پیش کرکے براہ راست ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز سے خریدے جاسکتے ہیں۔ یہ 5 کلو کے سلنڈر ایف ٹی ایل (FTL) سلنڈر کہلاتے ہیں اور ان کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ انہیں قریبی ایل پی جی ڈسٹری بیوٹر سے خریدنے کے لیے پتے کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ 

ETV Bharat Urdu Team

